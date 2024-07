Chủ đề gây xôn xao mạng xã hội Hàn: Yoona không xứng làm "huyền thoại nhan sắc"

Ngay từ khi mới ra mắt, Yoona (SNSD) đã nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ sở hữu visual trong trẻo, xinh xắn. Sau 17 năm, nữ idol kiêm diễn viên vẫn được coi là 1 trong những nữ thần nhan sắc đẹp nhất làng giải trí.

Thế nhưng đến nay, 1 bài viết nghi ngờ về nhan sắc của Yoona đã trở thành chủ đề tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc. Cụ thể, bài viết này có tiêu đề: "Tôi có cảm giác mình sẽ bị nguyền rủa nếu nói ra điều này, nhưng liệu Yoona có đủ xinh đẹp để được khen ngợi như huyền thoại hay không?". Người này băn khoăn không biết liệu Yoona có xứng tầm "huyền thoại" không nếu tên tuổi không gắn cùng nhóm nữ quốc dân SNSD.

Chủ nhân bài viết bày tỏ sự băn khoăn Yoona không xứng với danh xưng "nữ thần nhan sắc"

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã thu về hơn 94.000 lượt xem và rất nhiều bình luận trái chiều. Có nhiều ý kiến đồng tình và so sánh visual của Yoona với những ngôi sao khác: "Nói thế nào nhỉ, cô ấy xinh đẹp và giống chú nai con, nhưng khá khô khan", "Tôi đồng ý, Yoona thực sự xinh đẹp, nhưng có nhiều người phụ nữ khác còn đẹp hơn", "Cá nhân tôi nghĩ ai có visual như Suzy là tốt nhất", "Tôi nghĩ trong số các idol gen 2, Suzy và Sulli đẹp nhất, Nana cũng xinh hơn Yoona"...

Nhiều người gọi tên Suzy, Sulli và Nana là những idol Kpop gen 2 xinh đẹp hơn Yoona

Bên cạnh đó, nhiều người phản bác và cho rằng đây là bài viết mang tính hạ thấp nữ thần SNSD. Họ để lại nhiều hình ảnh xinh đẹp và bình luận bênh vực Yoona: "Đây rõ ràng là bài viết nhằm xúc phạm Yoona. Ai cũng thấy cô ấy là nữ thần", "Rất có thể những người chỉ trích chỉ là những con mực bên cạnh Yoona", "Center Yoona, cô ấy tỏa sáng khi ở bên những người khác", "Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, tươi sáng, đời tư cũng sạch sẽ nên được khen ngợi"...

Yoona có tên đầy đủ là Lim Yoona, cô sinh năm 1990. Khi 17 tuổi, Yoona ra mắt cùng "nhóm nữ quốc dân" SNSD. Ngay từ khi mới ra mắt, nữ idol đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích nhờ visual xinh đẹp vượt trội. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Yoona còn là 1 diễn viên tài năng, ghi dấu ấn qua nhiều phim như You Are My Destiny, Love Rain, The K2, Exit, King The Land, Big Mouth...

Yoona đẹp trong trẻo thời mới ra mắt

Sau 17 năm hoạt động, Yoona vẫn cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung, xứng danh là 1 trong những nữ thần nhan sắc hàng đầu Kpop

Tuy nhiên nét đẹp của cô lại nhiều lần gây tranh cãi, đa phần ý kiến trái chiều đều cho rằng Yoona không đẹp đến mức như được tung hô, chỉ là nhìn visual của cô dễ chịu và ekip của nữ ca sĩ biết cách PR mà thôi

Nguồn: KpopStarz