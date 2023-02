Giải cứu nam thanh niên định nhảy tầng 8 chung cư để tự tử

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 14/2, nhận tin báo từ Công an phường Mỹ Đình 1 tại căn hộ của chung cư The Emerald Mỹ Đình CT8 xuất hiện một người đàn ông biểu hiện không bình thường đứng bên ngoài lan can ban công.

Ngay sau đó, Đội cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Nam Từ Liêm đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe thang và cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường.

Đồng thời, Trung tâm cứu nạn, cứu hộ số 2 (Công an thành phố Hà Nội) cũng được điều động tới hỗ trợ.

Khi tới hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp cùng Công an phường Mỹ Đình 1 tổ chức các phương án với đệm hơi trên sân chung cư và bắc xe thang tiếp cận khu vực nạn nhân đang ở ngoài ban công.

Lực lượng chức năng giải cứu nam thanh niên có ý định tự tử tại tầng 8 chung cư

Sau khi thuyết phục, động viên, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn, sau đó bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 xử lý theo quy định.

Qua xác minh sơ bộ, người đàn ông trên có tên là K.G.N (29 tuổi, có quốc tịch là người nước ngoài).