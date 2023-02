Giấc mơ mang tên "có nhà ở TP.HCM"

Mua nhà ở TP.HCM quá xa vời

Để đạt được điều đó, nhiều người đã nỗ lực "cày cuốc" bất kể ngày đêm, hay ngày nghỉ, chỉ để mong có đủ tiền để mua được căn nhà nơi thành phố. Nhưng dường như, giấc mơ an cư của họ đang ngày càng xa vời khi giá nhà tăng phi mã trong những năm gần đây, trong khi thu nhập thực tế không cải thiện đáng kể.

Rời quê Phan Thiết vào TP.HCM học tập và lập nghiệp đã gần 10 năm nhưng hiện tại anh Hậu (28 tuổi) chia sẻ: "Mình dự định kết hôn, nhưng nhà vẫn chưa có nên cứ chần chừ. Mua nhà chung cư thì phải vay ngân hàng, lãi suất hiện giờ đâu có thấp. Dân văn phòng đi làm lãnh lương tháng như mình, muốn mua nhà TP.HCM đúng chỉ nằm mơ thôi."

Tương tự, vợ chồng anh Hoàng, hiện đang thuê trọ tại quận 5, TP.HCM cho biết, ý định mua nhà đã hình thành cách đây 3 năm, nhưng đến thời điểm hiện tại, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đang có khoảng cách khá xa với giá nhà. Không những vậy, anh chị đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm căn hộ vừa túi tiền, nhưng không có nhiều lựa chọn. Ngay cả những dự án ở xa trung tâm cũng có giá bán khá cao.

"Cầm trong tay cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng để đi tìm những dự án chung cư có giá dưới 2 tỷ đồng, nhưng tìm cả năm nay cũng không được", anh Hoàng nói và cho biết thêm, từ cuối năm 2020, cứ nghe thông tin ở đâu có bán nhà chung cư giá rẻ là đi coi, nhưng việc mua nhà không phải chuyện dễ. Dự án giá rẻ thì ra một cái là hết sạch, không tới lượt mình; dự án còn hàng thì mình lại không đủ sức mua…"

Nhân viên văn phòng, vợ chồng mới kết hôn, gia đình trẻ... là nhóm đối tượng luôn có nhu cầu an cư cao.

Câu chuyện của anh Hậu hay vợ chồng anh Hoàng chỉ là 2 trong hàng triệu những người trẻ lựa chọn bám trụ tại TP.HCM, với mức thu nhập trung bình khá, phải chấp nhận cuộc sống chông chênh, tạm bợ do giá nhà tại TP.HCM quá cao, vượt xa tầm với. Điều mà họ cần chỉ là sở hữu một căn nhà đầu đời, đầy đủ tiện nghi để trở về sau mỗi giờ làm căng thẳng nhưng ước mơ mãi vẫn không thành. Có lẽ, "chờ đợi" là cụm từ thể hiện chính xác nhất về ước mơ mua nhà của thế hệ trẻ. Họ đều "chờ" giá nhà giảm, "chờ" thu nhập tăng lên… để có một nơi an cư chốn Sài thành.



Tâm huyết với tổ ấm an cư giá hợp lý

Cách đây khoảng 10 năm, thị trường địa ốc TP.HCM đã chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của chuỗi căn hộ dành cho thế hệ 8X với những cái tên như 8X Đầm Sen (Q.Tân Phú), 8X Thái An (Q.Gò Vấp), 8X Plus (Q.12), 8X Rainbow (Q. Bình Tân), góp phần giải quyết bài toán an cư cho hàng ngàn người trẻ sinh sau năm 1980. Có thể thấy ở thời điểm đó, hàng trăm căn hộ của mỗi dự án thuộc chuỗi này đều hết hàng chỉ sau vài tuần giới thiệu là bởi mức giá phù hợp với khả năng tài chính của người mua.

Tiếp nối thành công, và hơn hết là kiên định với hành trình thắp sáng ánh đèn an cư cho số đông người dân trong suốt hơn 20 năm qua, Hưng Thịnh Land tiếp tục ra mắt dòng sản phẩm căn hộ 9X. Mở đầu là dự án 9X Quy Nhơn tại Bình Định, và hiện nay là 9X An Sương tại Hóc Môn, TP.HCM.

Hưng Thịnh Land phát triển hướng tới khách hàng thế hệ trẻ tại TP.HCM. Ảnh: Hưng Thịnh Land Là dự án thứ 2 trong chuỗi căn hộ 9X dành cho người trẻ, 9X An Sương đáp ứng những tiêu chí: Giá phù hợp với vị trí khu vực, lịch thanh toán giãn cách giúp người mua không quá áp lực về tài chính, đa dạng diện tích căn hộ (căn studio, 1-3 phòng ngủ) với lối bố trí thông minh, thông thoáng…



Với mong muốn mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, 9X An Sương được bố trí đầy đủ các tiện ích nội khu như: phố thương mại, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao ngoài trời, đường dạo bộ, công viên, hồ bơi, vườn thư giãn trên cao, vườn nướng BBQ, hồ bơi vô cực, nhà trẻ…

Tiện ích đa dạng hơn, nhưng Hưng Thịnh Land vẫn giữ giá trị cốt lõi cho sản phẩm chính là "nhà ở vừa túi tiền" với các gia đình trẻ và người có thu nhập trung bình. Dựa trên tính toán kỹ thu nhập của thế hệ millennials, căn hộ tại 9X An Sương ra mắt thị trường với mức giá chỉ từ 1,6 tỷ đồng/căn cùng lịch thanh toán "siêu giãn", chỉ 0,5%/tháng.

"Triết lý của chúng tôi là góp phần giải quyết bài toán nguồn cung nhà ở chất lượng với mức giá hợp lý. Hy vọng 9X An Sương sẽ là "món quà" hiện thực giấc mơ an cư của giới trẻ tại TP.HCM", đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ.