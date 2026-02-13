Giấc Mơ Lọ Lem - hành trình PNJ thắp lên sự tự tin để mỗi bé gái tỏa sáng theo cách riêng

Khác với nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích xưa, những cô bé trong Giấc Mơ Lọ Lem không bước ra ánh sáng nhờ phép màu. Ở dự án này, PNJ chọn cách đi chậm, nhưng bền bỉ hơn: trao cho các em gái yếu thế một khoảnh khắc tỏa sáng, trải nghiệm nuôi dưỡng cái đẹp bên trong lẫn bên ngoài và hành trình cảm xúc, nơi mỗi bé gái đều được công nhận, được trao quyền. Việc Giấc mơ Lọ Lem được vinh danh trong Top 5 dự án CSR truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025 vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho một chương trình cộng đồng, mà còn cho một tư duy phát triển dài hạn: doanh nghiệp không đứng ngoài hành trình kiến tạo tương lai đất nước.

Đại diện PNJ (thứ 4 từ trái qua) nhận kỷ niệm chương cho dự án CSR truyển cảm hứng WeChoice Awards 2025

Giấc Mơ Lọ Lem: Khởi nguồn ý tưởng từ một trăn trở rất thật

Chia sẻ về nguồn cảm hứng tạo nên dự án, đại diện PNJ, Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành - Giám đốc cao cấp Marketing, Giám đốc Truyền Thông Đối Ngoại PNJ cho biết: “PNJ xác định, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra giá trị kinh tế mà còn cần chủ động tham gia giải quyết các vấn đề xã hội một cách bền vững và dài hạn. PNJ kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với trọng tâm là con người, xem CSR là một phần không thể tách rời trong định hướng dài hạn của doanh nghiệp.”

Trên cơ sở ấy, PNJ nhận thấy một khoảng trống lớn trong xã hội Việt Nam hiện nay: trẻ em gái yếu thế vẫn phải chịu nhiều giới hạn vô hình, từ hoàn cảnh sống đến định kiến giới, hay cả những cơ hội được phát triển kỹ năng và tiếng nói cá nhân. Không phải sự thiếu thốn vật chất, mà chính sự thiếu tự tin và niềm tin vào bản thân mới là rào cản dài lâu nhất.

PNJ tin rằng, mỗi trẻ em gái đều có quyền và xứng đáng được yêu thương, được trao tự tin để bước vào đời và theo đuổi giấc mơ của riêng mình. “Giấc Mơ Lọ Lem” ra đời không nhằm tạo nên những câu chuyện vượt khó mang tính minh họa, mà để xây dựng một không gian an toàn, nơi các em được lắng nghe và được tin rằng mình có giá trị. Thay vì những hỗ trợ mang tính thời điểm, PNJ lựa chọn đồng hành bằng việc trao quyền, nuôi dưỡng sự tự tin, tạo tiền đề để mỗi trẻ em gái yếu thế có thêm điểm tựa vững vàng trên con đường hướng tới tương lai.

Với “Giấc Mơ Lọ Lem”, PNJ chọn “gieo những hạt mầm tự tin”, đồng hành nuôi dưỡng những ước mơ của 1.000 trẻ em gái yếu thế tại nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam

Không gian để được lắng nghe, được tỏa sáng và được tin

Trong các hoạt động xuyên suốt năm 2025, “Giấc Mơ Lọ Lem” được triển khai qua chuỗi hoạt động cộng đồng, những lớp học kỹ năng và những trải nghiệm thực tế dành cho các em gái. Các em không chỉ được làm đẹp, mà quan trọng hơn, được khuyến khích thể hiện bản thân, nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Đến với “Giấc Mơ Lọ Lem”, các em được lắng nghe và được khuyến khích mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình

Điều PNJ tìm kiếm không phải là những khoảnh khắc gây xúc động tức thời. Điều dự án hướng đến là những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ: một cô bé dám đứng lên chia sẻ, dám nhìn vào gương và mỉm cười, hay đơn giản là dám tin rằng ước mơ của mình có ý nghĩa. Theo PNJ, những hoạt động này chính là “hạt mầm tự tin” đầu tiên được gieo, để từ đó, tự tin theo đuổi ước mơ và vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành, dù xuất phát điểm có nhiều thiệt thòi.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, đại diện PNJ nhấn mạnh:“Với PNJ, các hoạt động vì cộng đồng cần được triển khai với tư duy chiến lược, có khả năng đo lường tác động và tạo ra sự thay đổi thực chất, thay vì mang tính ngắn hạn hay phong trào. Khi doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng bằng sự thấu hiểu và cam kết lâu dài, những giá trị tích cực sẽ được lan tỏa sâu rộng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước”.

“Xây dựng chiến lược CSR dựa trên tuyên ngôn: ‘PNJ hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững’, coi trách nhiệm xã hội là nền tảng cho sự phát triển hài hòa cùng cộng đồng”, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành chia sẻ thêm. Cụ thể hoá tinh thần đó bằng hành động thực tế, dự án không dừng lại ở những hỗ trợ vật chất, mà tập trung giải quyết vấn đề gốc rễ: sự thiếu tự tin, thiếu kỹ năng và thiếu niềm tin vào bản thân những rào cản vô hình nhưng ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của trẻ em gái.

WeChoice và PNJ: Viết tiếp câu chuyện Việt Nam

WeChoice Awards 2025 tôn vinh “Giấc Mơ Lọ Lem” không chỉ vì dự án chạm đến cảm xúc, mà bởi nó phản ánh đúng tinh thần của giải thưởng: lan tỏa những giá trị tích cực có khả năng nhân rộng trong xã hội.

Xa hơn danh hiệu Top 5 dự án CSR truyền cảm hứng, PNJ muốn xây dựng một thế hệ trẻ em gái dám mơ ước, dám tin và đủ bản lĩnh để bước tiếp. Bởi suy cho cùng, một xã hội bền vững không được xây dựng từ những khẩu hiệu lớn, mà từ cách chúng ta đối xử với những giấc mơ nhỏ nhất. Và đó chính là điều PNJ muốn gửi gắm khi đồng hành cùng WeChoice: phát triển đất nước bắt đầu từ con người, bằng những hành động bền bỉ, có trách nhiệm và đủ chiều sâu.

Năm 2026. PNJ sẽ tiếp tục nối dài hành trình kiến tạo, truyền cảm hứng “Giấc Mơ Lọ Lem” cho nhiều trẻ em gái yếu thế khác trên khắp cả nước

"Không dừng lại ở các chương trình đơn lẻ, PNJ chủ động nâng tầm CSR theo hướng tiếp cận hệ sinh thái, từ nâng cao nhận thức đến thúc đẩy hành động, đồng thời kết nối với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có chung tầm nhìn để gia tăng chiều sâu và tác động xã hội bền vững”, ông Hồng Thành cho biết. Cũng theo chia sẻ từ đại diện PNJ, “ngoài ‘Giấc Mơ Lọ Lem’, PNJ đã triển khai một hệ sinh thái gồm nhiều chương trình mang dấu ấn xã hội, đồng hành cùng cộng đồng ở nhiều khía cạnh thiết thực của đời sống xã hội như ‘Nối vòng tay ấm’, ‘Siêu thị Mini 0 đồng’, ‘Gia đình trẻ Hạnh phúc’, dự án ‘Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam’, ‘Mái ấm niềm tin’...”.

Trong hành trình “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” cùng WeChoice, PNJ lựa chọn một cách tiếp cận bền bỉ và có trách nhiệm: bắt đầu từ con người, đầu tư cho niềm tin và sự tự tin. Bởi khi một cô bé được tin tưởng để mơ ước, tương lai của cả cộng đồng cũng bắt đầu được mở ra từ đó.