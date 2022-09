Giấc Mơ Của Mẹ tập 33: Diễm My 9x đau đớn vì bị người yêu lừa dối

Mở đầu Giấc Mơ Của Mẹ tập 33 (xem tại ĐÂY), My (Diễm My 9x) không có mặt ở buổi hẹn của bà Hồng vì có cuộc họp gấp, thay vào đó người tới lại là Trang. Thấy Trang, cả Khang (Quốc Anh) và Minh (Nhan Phúc Vinh) đều thở phào nhẹ nhõm. Không làm rõ được mọi chuyện, bà Hồng càng khó chịu hơn, ở công ty, bà liên tục tỏ thái độ với My, nhất là khi My nhắc về chuyện bị mẹ cấm cản yêu đương.

Mọi chuyện chẳng giấu được lâu, bà Hồng quyết định giải quyết dứt điểm. Bà gọi My tới nhà với lý do mình không khỏe nên muốn làm việc tại nhà. Trước lúc My tới, Khang lại vô tình về nhà vì bắt đầu nghi ngờ mẹ biết chuyện gì đó. Cuối cùng cũng tới lúc ba mặt một lời, My chết lặng vì thấy Khang ở nhà bà Hồng trong khi Khang có giải thích ra sao thì cũng khiến hai người phụ nữ tổn thương.

Sau khi biết sự thật về thân phận của Khang, My vô cùng khó chịu vì bản thân lâu nay bị lừa dối. Cô tuyên bố với Khang rằng cô không thể yêu một người mà mình không biết gì về họ. Thêm vào đó, chuyện này cũng làm sứt mẻ mối quan hệ thân thiết của My và bà Hồng.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON