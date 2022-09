Mê mẩn váy áo của mỹ nhân mặc đẹp nhất phim Hàn hiện nay, nhìn đến giá mà bất ngờ

Adamas là bộ phim đánh dấu màn tái xuất của Ji Sung bên cạnh mỹ nhân xinh đẹp Seo Ji Hye. Tuy không phải một bộ phim được quan tâm, chú ý nhiều trên truyền thông, mạng xã hội nhưng đây lại được đánh giá là tác phẩm có nội dung xuất sắc với kịch bản giật gân cùng màn thể hiện đồng đều của dàn diễn viên. Đặc biệt, đây cũng là một tác phẩm được đầu tư tỉ mỉ về mặt bối cảnh, tạo hình nhân vật, mang đến cho khán giả phần nhìn vô cùng mãn nhãn.

Tái xuất ở Adamas, Seo Ji Hye một lần nữa khẳng định gu thời trang cực kỳ ấn tượng của mình. Trong phim, cô vào vai Eun Hye Soo, một cô tiểu thư nhà giàu trở thành con dâu của tập đoàn Haesong. Với thân phận cao quý của mình, cô luôn xuất hiện với phong cách hoàn hảo nhất cùng loạt váy áo đắt tiền tôn lên vẻ sang chảnh, quyền lực. Thế nhưng khác với Seo Dan ở Crash Landing On You, Hye Soo là một nhân vật trầm tĩnh hơn với nội tâm u uất cùng cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Thế nên váy áo mà Seo Ji Hye chọn không có màu sắc tươi sáng như thời Crash Landing On You mà thiên về các gam màu trung tính, đơn sắc với kiểu dáng đơn giản làm toát lên sự thanh lịch, bí ẩn và nội tâm không mấy an yên của cô.

Dĩ nhiên, đi kèm với sự sang chảnh, thanh lịch này là số tiền không hề nhỏ mà ekip làm phim đã đầu tư để xây dựng hình tượng phu nhân tập đoàn Haesong. Dưới đây là giá của một số váy áo, phụ kiện mà Seo Ji Hye đã diện trong Adamas.

6,7 triệu đồng cho chiếc váy đi kèm chiếc túi có giá hơn 70 triệu đồng

Chỉ một chiếc đầm nhưng có giá hơn 70 triệu đi kèm với đôi guốc có giá khoảng 4 triệu đồng

Set đồ "đắt xắt ra miếng" của phu nhân tài phiệt với chiếc váy giá 247,6 triệu đồng, quần 27,1 triệu đồng, áo choàng 238,3 triệu đồng và túi xách 113,2 triệu đồng

Set đồ 93 triệu đồng đi kèm túi xách 44,5 triệu đồng

Nguồn ảnh: Hancinema, kfashionsin

