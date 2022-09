Giấc Mơ Của Mẹ tập 32: Quốc Anh sẽ phải chia tay Diễm My 9x vì lộ bí mật?

Giấc Mơ Của Mẹ tập 32 (xem tại ĐÂY) mở đầu khi Khang (Quốc Anh) nỗ lực lấy lòng mẹ của My. Anh đã lấy cớ đi ra công trình để về sớm giúp bà Thanh sửa sang nhà cửa. Vì chuyện này, bà Thanh quyết định nấu cho Khang một bữa ăn theo yêu cầu, ai ngờ ngay lúc này Tuấn lại có mặt. Lợi dụng chuyện công việc, Tuấn bắt Khang ra công trường còn mình thì ở lại ăn tối cùng gia đình My.

Cùng lúc Khang giúp nhà My sửa sang nhà cửa, bà Hồng đã tới tìm con trai và chứng kiến tất cả. Bà thấy Khang bị mẹ My hạnh họe lại còn phải làm việc vất vả, hơn hết, bà cũng phát hiện ra chuyện Khang yêu My. Chuyện này khiến bà Hồng vô cùng bàng hoàng, khó chịu. Thậm chí từ yêu quý, bà còn nảy sinh ác cảm với My.

Đợi mãi Khang không chịu tự mở lời, bà Hồng đã quyết định ba mặt một lời. Tranh thủ buổi hẹn với Minh, được Khang ngỏ lời để Minh làm luật sư cho công ty mình, bà Hồng đã viện cớ gọi My tới để bàn công việc.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON