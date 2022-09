Giấc Mơ Của Mẹ tập 31: Nhan Phúc Vinh phải lòng cô thư ký

Sau một đêm với nhiều biến cố xảy ra, ở tập 31 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY), mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Minh (Nhan Phúc Vinh) thức dậy ở nhà Linh, buổi sáng vui vẻ khi Linh cất công vào bếp nấu ăn cho sếp, tuy rất dở nhưng Minh vẫn cố gắng ăn. Cùng lúc này, mẹ và con gái Linh cũng về nhà.

Sau chuyện này, Minh cũng lo lắng cho Linh nhiều hơn. Tối hôm sau, khi Minh gọi điện cho Linh không được, anh đã tức tốc chạy tới nhà xem tình hình và thấy Linh chỉ là vừa tắm nên không để ý điện thoại. Để che giấu cảm xúc, Minh đã nói rằng mình cần tài liệu gấp chứ không phải đang lo lắng cho Linh.

Cặp đôi Hằng - Cường cũng có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên hai người vẫn phải yêu lén lút trong khi Tú thì đã thừa nhận với ông Phát rằng mình và Hằng không hề yêu nhau.

Chỉ có mình chuyện của My (Diễm My 9x) là gặp rắc rối. Sau khi từ nhà cô Hồng về, My mặc chiếc váy mà cô Hồng tặng, đến gặp mẹ để xin lỗi. Nào ngờ vì My quá thích chiếc váy người ngoài tặng mà không bao giờ mặc đồ mẹ mua, bà Thanh lại càng tổn thương. Kết quả mâu thuẫn giữa hai người càng thêm căng thẳng.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON