Gara Hạnh Phúc chưa đủ sức đổi gió phim truyền hình Việt

Trong Gara Hạnh Phúc, Quỳnh Kool thủ vai Sơn Ca, một cô gái với hoàn cảnh éo le. Sơn Ca lớn lên trong nghèo khó, dưới bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của ông nội (Viết Liên). Ở tuổi trưởng thành, số phận tiếp tục thử thách Sơn Ca khi ông cô đổ bệnh và cần một số tiền lớn để chữa trị. Trong lúc đó, cả công việc lẫn đời sống tình cảm của cô cũng đều gặp sóng gió.

Gara Hạnh Phúc khai thác câu chuyện của những thanh niên trẻ vừa bước chân vào đời. Đứng trước những thử thách, cám dỗ cũng như biết bao nhiễu nhương trong cuộc sống, mỗi người buộc phải tự đưa ra quyết định cho riêng mình và trả giá cho những lựa chọn ấy. Đây có thể coi là sự "đổi vị" cần thiết cho khán giả màn ảnh nhỏ.

Sự mới mẻ đáng được hoan nghênh

Với Gara Hạnh Phúc, Quỳnh Kool hoá thân thành Sơn Ca mạnh mẽ, kiên cường và có phần ngổ ngáo. Bình An đóng vai Quân, chàng trai sẵn sàng cặp kè với một phụ nữ giàu có vì tiền. Nam diễn viên Bảo Anh cũng có màn tái xuất mới mẻ trong vai Khải - ông chủ tiệm sửa xe lạnh lùng. Ở hàng thứ chính, nam diễn viên Duy Hưng và nữ diễn viên Ngọc Huyền cũng có những màn hoá thân lạ lẫm thành anh thợ sửa xe với tình cách sồn sồn và cô em gái mắc chứng bệnh tâm lý.

Tạo hình hầm hố của Quỳnh Kool trong vai thợ sửa xe

Đây đều là những vai diễn mang lại màu sắc khác lạ cho dàn diễn viên đã quen thuộc với khán giả truyền hình. Trước đó, Quỳnh Kool liên tục có các vai tiểu thư cành vàng lá ngọc, Bình An nhận nhiều vai lãng tử hào hoa trong khi Bảo Anh chuyên trị các vai cảnh sát hình sự. Duy Hưng cũng có nhiều lần thủ vai dân anh chị, côn đồ hoàn lương trên màn ảnh.

Gara Hạnh Phúc bước đầu đã mang đến cho các nghệ sĩ cơ hội được làm mới bản thân trên màn ảnh. Đây là điều rất cần trong hoàn cảnh lượng phim truyền hình mới ra mắt ngày một nhiều nhưng ít có đột phá trong nội dung và chỉ sử dụng xoay vòng một nhóm diễn viên đã quen mặt. Đảm nhận các kiểu nhân vật mới cũng là cách diễn viên chứng minh thực lực, cho thấy bản thân dám thay đổi, sẵn sàng thử thách ở dạng vai không phải thế mạnh.

Với khán giả màn ảnh nhỏ, câu chuyện tình yêu và tuổi trẻ trong Gara Hạnh Phúc cũng mang đến một không khí mới mẻ so với các mâu thuẫn gia đình liên tục "chiếm sóng" màn ảnh nhỏ thời gian qua. Bứt ra khỏi những lục đục vợ chồng, mẹ chồng hằn học với nàng dâu, mẹ kế con chồng tranh giành gia sản, hận thù truyền kiếp… đôi khi bị kể quá nhiều thành lê thê mệt mỏi, câu chuyện của Sơn Ca đưa người xem trở lại tuổi thanh xuân trong cuộc đời mỗi người, khi mọi thứ có thể không giản đơn nhưng nhiều hy vọng và đầy sức sống.

Sơn Ca có số phận bất hạnh, nhưng không mất đi sự lạc quan, yêu đời

Gara Hạnh Phúc là tác phẩm nối tiếp chùm phim lấy đề tài tuổi trẻ của VFC như Lối Về Miền Hoa (2022), 11 Tháng 5 Ngày (2021) hay Cô Gái Nhà Người Ta (2020)… Tuy không xuất hiện thường xuyên, nhưng các tác phẩm khai thác chủ đề này luôn giành được sự yêu thích của khán giả, đặc biệt là nhóm người xem trẻ tuổi nhờ khơi gợi được sự đồng cảm. Các bộ phim thể loại này không chỉ đưa lên màn ảnh câu chuyện yêu đương, hờn giận của đôi lứa mà còn cả hành trình lập thân, lập nghiệp với nhiều nhọc nhằn, thử thách.

Nữ chính "bất ổn"

Phim truyền hình Việt thường chuộng các nhân vật nữ tính, nhu mì. Ngược lại, các cô gái bướng bỉnh, có tính cách mạnh thường bị liệt vào dàn nhân vật phụ "có vấn đề". Hương Vị Tình Thân là một trường hợp hiếm hoi khán giả được thấy một cô gái với diện mạo và lối cư xử "như đàn ông" xuất hiện trong vai trò nữ chính. Lặp lại công thức này, ta có vai Sơn Ca của Quỳnh Kool. Trên màn ảnh, Sơn Ca không chỉ gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc ông nội mà còn cáng đáng thêm trọng trách xoá bỏ định kiến giới vẫn tồn tại phổ biến trong xã hội.

Tuy nhiên, trong nỗ lực định nghĩa sự mạnh mẽ, kiên cường của một cô gái trẻ qua hình ảnh Sơn Ca, biên kịch phim đã vô tình đẩy câu chuyện sang hướng tiêu cực. Khi phát hiện ra việc mình bị phản bội, Sơn Ca đã lập tức tìm đến "bắt gian", thẳng tay đánh bạn trai và cho nhân tình của anh ta cái tát nảy lửa. Sau đó, khi bạn trai tìm đến để giải thích, cô từ chối lắng nghe và tiếp tục tát anh. Trở về, Sơn Ca xin nghỉ việc vài ngày với lý do "đi uống rượu".

Trường đoạn đánh ghen của Sơn Ca giành được sự chú ý của khán giả

Vụ bắt gian của Sơn Ca có thể mang lại sự thoả mãn nhất thời cho khán giả. Tuy nhiên việc Quân bị đánh đến hai lần dễ khiến người xem băn khoăn liệu cô còn cách giải quyết vấn đề nào khác không. Hay việc thẳng tay đánh bạn trai khi bị phản bội và rượu chè là biểu hiện cho sự mạnh mẽ của một cô gái? Việc Quân và Sơn Ca đã có thời gian dài yêu đương cũng có thể khiến người xem coi việc bạo hành trong mối quan hệ lứa đôi là đích đáng nếu nó thoả mãn các điều kiện: Người ra tay là cô gái hoặc lý do đánh người là trừng phạt sự không chung thuỷ.

Trong tập mới nhất của Gara Hạnh Phúc, Sơn Ca đã lừa ông kí vào giấy bán nhà. Vì tin cháu, người ông đã ký vào xấp giấy tờ mà không hề đọc kỹ. Trước đó, cô cũng tranh thủ tình cảm của Trung "Trâu" dành cho mình để lén sửa xe chui mỗi đêm và bị phát hiện. Khi Sơn Ca lấy cớ em cần kiếm tiền, cô đã bị Khải quát: "Cô cứ nghĩ mình thiếu tiền thì thích làm gì thì làm à?".

Sơn Ca bồng bột, nhưng may mắn khi gặp được những người sẵn sàng tha thứ cho mình

Sơn Ca từng cảnh cáo Quân đừng dùng người thân làm cái cớ để biện minh cho các hành động sai trái của mình. Nhưng bản thân cô cũng liên tiếp hành động theo lối lấy mục đích cao đẹp biện minh cho phương tiện sai lầm. Theo cách tiếp cận này, Sơn Ca giống Quân nhiều hơn cô nghĩ, nhưng phải trả một cái giá ít đắt đỏ hơn.

Những câu chuyện cũ

Sơn Ca kiên cường và hiếu thảo có thể coi là một ẩn số bất ngờ của Gara Hạnh Phúc. Cô kiếm sống bằng nghề sửa xe, một công việc lạ lẫm với phim giờ vàng VTV nói chung và dàn nhân vật nữ nói riêng. Tuy nhiên, phần còn lại của tác phẩm lại không mang đến nhiều bất ngờ như nghề nghiệp của nữ chính.

Trong Gara Hạnh Phúc, Sơn Ca được thuê vào làm việc tại gara sửa xe do Khải làm chủ. Khải là mẫu đàn ông lạnh lùng, ít nói nhưng luôn quan tâm đến mọi người. Sự trầm tĩnh của anh hoàn toàn đối lập với máu liều của Sơn Ca, dẫn đến việc hai bên nhiều lần xảy ra xung đột. Việc hai nhân vật từ chỗ khắc khẩu, hiểu lầm dần mở lòng và trở nên thông cảm cho đối phương là kịch bản đã được sử dụng nhiều lần trên màn ảnh. Khán giả có thể dễ dàng đọc ra diễn biến này ngay từ khi thấy những hình ảnh đầu tiên.

Duy Hưng được khen ngợi nhờ màn lột xác trên màn ảnh

Băn khoăn duy nhất chỉ còn là liệu Sơn Ca và Khải có thành đôi theo đúng diễn biến của mô-típ hết ghét thành thương? Hiện Sơn Ca và bạn trai đã chia tay. Trong tập mới nhất, dường như Khải đã sẵn sàng tha thứ cho cô nhân viên cứng đầu tội "đi đêm" sau lưng mình. Câu chuyện giữa Sơn Ca và Khải giống như phiên bản xào xáo lại chuyện tình giữa Phương Nam và Long trong Hương Vị Tình Thân vừa làm mưa làm gió trên sóng truyền hình trong năm 2021.

Bên cạnh đó, dù được đánh giá là có những vai diễn làm mới hình ảnh, đa phần dàn diễn viên của Gara Hạnh Phúc vẫn chưa thể hoàn toàn bứt mình khỏi kiểu vai quen thuộc trước đây. Thủ vai "người bình thường", Bảo Anh vẫn chưa thoát được lối diễn "hình sự" đã thành thương hiệu. Dù điều này không mâu thuẫn với nhân vật anh thủ vai, nét nghiêm nghị của Bảo Anh đôi lúc thiếu hoà hợp với không khí thiên về màu sắc tình cảm, hài của bộ phim.

Không chỉ Bảo Anh, diễn xuất của Bình An cũng bị khán giả chê nhạt nhẽo, một màu. Diễn xuất của anh lộ rõ sự gượng gạo khi hoá thân thành một nhân vật với động cơ phức tạp như Quân. Xem Bình An diễn, khán giả vẫn cảm thấy dễ ghét bỏ nhân vật hơn là mảy may thông cảm cho những gánh nặng trách nhiệm đã xô đẩy anh đến con đường bán rẻ danh dự.

Vai Khải của Bảo Anh hứa hẹn nhiều bất ngờ

Sau cùng, người có màn lột xác triệt để lại là Duy Hưng. Trung là cây hài của phim và dành được nhiều lời khen ngợi, yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên, việc kịch bản cường điệu sự hồn nhiên của Trung cũng tạo ra rào cản vô hình khiến nhân vật khó có thể phát triển sâu hơn về tâm lý. Sau cùng, anh rất có thể chỉ tồn tại trong phim như một công cụ gây cười.

Tuy nhiên, sau 16 tập, lối diễn hài của Duy Hưng đã đi vào lối mòn, chỉ lặp đi lặp lại một số nét diễn cố định. Những ngày qua, trên Internet, khán giả đã bắt đầu phản ứng trái chiều với màn thể hiện của nhân vật Trung do anh thủ vai. Nhân vật bị nhận xét là một màu, vô duyên, làm lố.

Gara Hạnh Phúc đã lên sóng được 13 tập, nhưng hành trình vừa qua của phim đều đang diễn một kịch bản đã cũ mà khán giả hoàn toàn có thể đoán trước được: Sơn Ca bị bạn trai phản bội, Quân mất trắng vì lối sống sai lầm, Vân dần vượt qua ám ảnh tâm lý nhờ tìm được một người bạn gái tâm tình… Kỳ vọng vào sự mới mẻ của tác phẩm đang được đặt vào những diễn biến tiếp theo, gợi mở từ những bí mật quá khứ mà Khải vẫn đang che giấu.

Ảnh: VFC

