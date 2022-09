Những cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" ngọt ngào nhất phim Hàn: Song Hye Kyo tái ngộ Song Joong Ki

Yếu tố "oan gia ngõ hẹp" đã xuất hiện trong không ít bộ phim Hàn Quốc, tạo nên điểm nhấn thú vị đối với khán giả. Không phải ai khi mới đến với nhau cũng yêu ngay. Có những cặp đôi màn ảnh ban đầu như "nước với lửa", thậm chí còn ở hai phe thù địch, nhưng sau cùng đã có thể gác lại tất cả để chung thủy với cảm xúc của mình.

Chỉ Có Thể Là Yêu

Chỉ Có Thể Là Yêu (It's Okay That's Love) có thể được xem là tác phẩm đỉnh cao trong dòng phim "chữa lành" Hàn Quốc. Trong phim, Jo In Sung vào vai một tiểu thuyết gia mắc chứng bệnh tâm lý do biến cố tuổi thơ. Tình cờ thay, nữ chính Gong Hyo Jin lại là một bác sĩ tâm lý ưu tú. Cả hai ban đầu gặp nhau với vai trò bác sĩ - bệnh nhân, không ai chịu ai nhưng rồi cũng chìm đắm trong "thần dược" tình yêu.

Gia Đình Là Số 1 phần 2

Dù là một phim hài sitcom nhưng Gia Đình Là Số 1 phần 2 vẫn có những tuyến tình cảm hấp dẫn. Trong đó, mối quan hệ của cô giáo Jung Eum (Hwang Jung Eum) và anh bác sĩ Ji Hoon (Choi Daniel). Jung Eum thường xuyên bị Ji Hoon chọc ghẹo nên hay nổi giận, song dần dần cả hai lại "dính" với nhau. Tiếc rằng ở tập cuối, Ji Hoon đã gặp tai nạn xe và qua đời, để lại nỗi đau khắc khoải cho Jung Eum và gia đình.

Vì Sao Đưa Anh Tới

Không hẳn là "kẻ thù" từ đầu nhưng cặp đôi Vì Sao Đưa Anh Tới thật sự là "oan gia ngõ hẹp" trước khi yêu nhau. Người ngoài hành tinh Do Min Joon (Kim Soo Hyun) không hiểu được cuộc sống xa hoa của ngôi sao Song Yi (Jun Ji Hyun), tạo ra biết bao tình huống "dở khóc dở cười". Thế nhưng cuối cùng thì Min Joon cũng học được cảm xúc của con người, nổi bật nhất là tình yêu nảy mầm từ lâu dành cho Song Yi.

Chàng Trai Tốt Bụng

Trước khi nổi tiếng vượt bậc với những phim như Hậu Duệ Mặt Trời hay Vincenzo, tài tử Song Joong Ki đã ghi điểm với vai "gã khờ" Kang Ma Ru. Trong Chàng Trai Tốt Bụng, Ma Ru đã phải lòng cô hàng xóm Jae Hee, thế nhưng về sau Jae Hee lại gây tội và được Ma Ru nhận tội thay. Về sau, Ma Ru nhận ra bản thân đã bị Jae Hee lợi dụng và muốn trả thù, thế nên đã lợi dụng Eun Gi - con kế của cô. Từng xem Eun Gi như con cờ, Ma Ru về sau phải lòng cô nhưng có giai đoạn chia xa do Eun Gi phát hiện sự thật. Chàng Trai Tốt Bụng xoay quanh những tuyến câu chuyện "tình thù" rối ren, song khiến khán giả không thể rời mắt.

Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Nhắc đến những chuyện tình "oan gia ngõ hẹp" trên màn ảnh Hàn thì không thể thiếu Ngôi Nhà Hạnh Phúc - một trong những "tượng đài" của dòng phim lãng mạn. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Ji Eun - một cô gái bình thường nhưng vô tình vướng vào "hợp đồng hôn nhân" với ngôi sao Young Jae (Rain), dẫn đến việc cô phải chia sẻ nhà cho anh. Ban đầu cả hai như mèo với chuột, cứ thấy nhau là lại ồn ào. Thế nhưng dần dần cả hai lại nảy sinh tình cảm cho nhau, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm để tiến đến hạnh phúc.

Nguồn: Soompi