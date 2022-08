Giấc Mơ Của Mẹ tập 14: Diễm My 9x về chung nhà với crush, công lớn là của Nhan Phúc Vinh?

Sau sự cố ở cuối tập trước, sang đầu tập 14 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY), My (Diễm My 9x) được giải vây khi bố và Cường kịp về nhà, giải thích về sự hiện diện của Khang (Trần Quốc Anh). Sau đó, My bất đắc dĩ đành hợp tác với bố, che giấu về sự có mặt của Khang. Biết việc mình thuê phòng trọ là “lén lút”, Khang định lập tức rời đi nhưng ông Quốc can ngăn, My cũng muốn Khang ở lại. Tối đó, bà Thanh (NSND Hồng Vân) liên tục thấy nhà mình có điểm khác lạ, khi thì thiếu thức ăn, lúc lại như có người lạ chạy qua sân. Về phần My, cô rất áy náy vì để Khang phải chịu thiệt, cô cũng tranh thủ cùng Khang ra ngoài đi dạo sau khi để lỡ buổi hẹn vì sự cố do bố gây ra.



Đêm đó, ông Quốc định thú nhận với bà Thanh nhưng cuối cùng vẫn không dám mở lời. Còn Cường, vì đã cho Khang thuê phòng nên anh phải sang ngủ nhờ phòng Minh (Nhan Phúc Vinh), ai ngờ bị Minh đuổi cổ. Cuối cùng Cường phải ngủ ở phòng khách, kết quả bị muỗi đốt khắp mặt. Sáng hôm sau, trong lúc tá hỏa vì những vết sưng trên mặt, Cường đã nói ra việc Khang đang ở phòng mình. Trong bữa ăn sáng, bà Thanh một mực không đồng ý chuyện cho thuê phòng, lúc này Khang đã tự lộ diện để thưa chuyện. Khi biết người thuê phòng là Khang, con trai cưng của bà Hồng - người mà mình đang muốn tiếp cận, Minh lập tức đồng ý trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON

