Giấc mơ có thật: Bốc thăm trúng thưởng ở công ty, chàng trai hốt luôn giải “nghỉ 365 ngày” đến giám đốc cũng phải ghen tị

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh tại bữa tiệc thường niên của một công ty Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Trong video là cảnh người đàn ông, được cho là quản lý tại công ty, xuất hiện với tấm bảng in dòng chữ "365 ngày nghỉ phép có lương". Theo truyền thông nước này, đây là phần thưởng mà anh quản lý này nhận được trong chương trình "rút thăm may mắn" được tổ chức trong bữa tiệc công ty hôm 09/04 vừa qua.

Chàng trai cần giải thưởng "Nghỉ 365 ngày nguyên lương" của công ty

Được biết, bữa tiệc thường niên này đã bị hoãn 3 năm liền do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do vậy, khi Trung Quốc gỡ bỏ giãn cách xã hội, công ty này đã lập tức tổ chức bữa tiệc chiêu đãi giúp nhân viên của công ty giảm bớt căng thẳng trong công việc. Tại đây, các nhân viên sẽ bốc thăm trúng thưởng và nhân viên may mắn trúng giải sẽ được chọn nhận tiền mặt hay hưởng chế độ nghỉ phép nguyên lương.

Tin tức về phần thưởng "365 ngày nghỉ phép nguyên lương" của anh quản lý này đã khiến không ít cư dân mạng phải ghen tị. Tuy nhiên, cũng có không ít người hoài nghi về tính thực tế của nó.

Các công ty Trung Quốc luôn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi phần thưởng có phần khó tin

"Liệu anh ấy có dám nhận giải không? Sau khi nghỉ một năm, anh ấy rất có thể sẽ bị thay thế bởi người khác." - một người bình luận dưới video.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên một công ty Trung Quốc trao giải một năm nghỉ phép có lương trong trò chơi rút thăm may mắn cho nhân viên. Hồi tháng 1/2022, một nhân viên kinh doanh của một công ty cũng ở Thâm Quyến, cũng đã trúng giải thưởng tương tự khi anh được nhận 365 ngày nghỉ phép nguyên lương.

Tuy nhiên, nhân viên này lại quyết định chuyển một phần giải thưởng của mình thành tiền mặt và quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Nguồn: The Straits Times