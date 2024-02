"Gia xuất quý nhân, ắt có điềm báo": Một gia đình xuất hiện 3 dấu hiệu này, vận may lớn đang tới gần!

01

Chuyện nhỏ không trách cứ nhau

Tôi từng đọc được điều này:

"Sự thất bại của nhiều gia đình thực ra đều được tích lũy theo thời gian.

Họ thường tập trung vào lỗi lầm của đối phương và không ngừng đổ lỗi cho nhau.

Mà không biết rằng làm như vậy sẽ chỉ khiến đối phương cứng đầu hơn, thậm chí không chịu nhượng bộ".

Trong cuộc sống, luôn có một số người cố chấp làm người phán xét cho đối phương.

Khi có điều gì đó xảy ra, điều đầu tiên họ làm không phải là nghĩ đến việc giải quyết vấn đề mà là trút nó lên những người thân yêu của mình.

Càng tức giận, càng mất kiểm soát, càng mất kiểm soát, lại càng tức giận, lời trách móc thốt ra từ miệng sẽ chỉ luôn mang lại tổn thương.

Kẻ sát nhân lớn nhất trong các mối quan hệ gia đình là việc bạn không ở bên khi tôi bất lực và chỉ trách móc tôi không ngừng khi tôi mắc sai lầm.

Tử Cống từng hỏi Khổng Tử: "Có đạo lý nào có thể tuân theo suốt đời không?".

Khổng Tử đáp: "Đó có lẽ là sự tha thứ".

Cuộc sống đòi hỏi sự kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn đến từ sự tha thứ.

Người xưa có câu: "Nhìn nhận lại mình như khi nhìn nhận người khác, tha thứ cho người khác như tha thứ cho chính mình".

Tha thứ không phải dung túng mà là nhường nhịn, đó là cách tuyệt vời để tìm lại lý trí và bảo vệ gia đình.

Một gia đình hòa thuận không bao giờ chỉ luôn chỉ trích, ở đó còn có cả sự bao dung.

Chỉ khi biết đồng cảm với người khác, thấu hiểu những khó khăn của các thành viên trong gia đình và biết ơn những nỗ lực của họ, bạn mới có thể chấp nhận những khuyết điểm và bao dung lỗi lầm của nhau.

Có như vậy thì gia đình mới không sợ gió mưa, cuộc sống mới hưng thịnh.

02

Gặp chuyện cùng nhau giải quyết

Có một câu chuyện như sau:

Trước khi một vị vua qua đời, ông yêu cầu các con của mình mỗi người lấy một mũi tên và đặt nó xuống đất.

Sau đó, một người trong số họ được yêu cầu nhặt một mũi tên và bẻ gãy nó, mũi tên dễ dàng bị gãy thành hai mảnh.

Sau đó, nhà vua yêu cầu người con nhặt chục mũi tên còn lại trên mặt đất và bẻ chúng, nhưng dù cố gắng ra sao, người con cũng không thể bẻ gãy bó mũi tên.

Một mũi tên dễ bẻ gãy, mười mũi tên khó bẻ gãy, một gia đình cũng vậy.

Một gia đình thực sự có thể ở bên nhau dù nắng mưa gió bão, kiểu gia đình này luôn có thể vượt qua hết mọi thử thách dù khó khăn đến đâu.

Xưa có hai gia đình, mỗi gia đình có vài đôi đũa rất dài.

Ở gia đình đầu tiên, mọi người chỉ muốn đưa đồ ăn vào miệng mình, nhưng vì đũa quá dài nên không thể đưa được thức ăn vào miệng mình, cuối cùng tất cả đều chết đói.

Gia đình thứ hai nghĩ đến nhau, chia thức ăn, đút cho nhau và cuối cùng vẫn sống sót.

Có người từng nói: "Nhà là con thuyền nhỏ đưa chúng ta đi suốt quãng đường dài đằng đẵng".

Cuộc sống chắc chắn sẽ luôn tồn tại những điều bất ngờ.

Ý nghĩa của gia đình là cho chúng ta một bến đỗ ấm áp để chúng ta có thể đồng hành và nâng đỡ nhau khi giông bão ập đến.

Nếu người một nhà không lùi bước, trốn tránh thì dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, mọi chuyện cũng sẽ xoay chuyển.

Những thành viên như vậy trong một gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc sống của chúng ta.

Một gia đình như vậy dù không giàu có nhưng tình yêu thương và may mắn sẽ luôn theo sau.

03

Không nhắc lại chuyện cũ khi có chuyện xảy ra

Đã từng có một thí nghiệm như vậy:

Người thực nghiệm yêu cầu hai người tham gia thí nghiệm kể cho nhau nghe những điều không vui gần đây của họ.

Sau đó, họ hướng dẫn một người xem một bộ phim tiêu cực và một người khác xem một bộ phim vui vẻ, rồi yêu cầu họ nhớ lại những điều mà họ chưa hài lòng.

Kết quả chứng minh:

Khi một người đang có tâm trạng vui vẻ, những điều có thể khiến người đó tức giận cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Và khi tâm trạng không tốt, dù chuyện nhỏ đến đâu, họ cũng có thể trở nên vô cùng tức giận.

Quá khứ đau buồn rất có thể sẽ được đánh thức khi chúng ta đang có tâm trạng không tốt.

Mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng không thể chịu đựng được sự dằn vặt, và dù cuộc sống có tốt đẹp đến mấy, nó cũng không thể chịu nổi việc cứ luôn đắm mình trong đau khổ.

"Thế giới giống như một cuốn sách, chúng ta lật từng trang. Nên nhìn về phía trước thay vì lật lại những trang sách cũ".

Cuộc đời là một con đường không ngừng tiến về phía trước, nếu cứ mãi nhìn chằm chằm vào những vết sẹo của quá khứ, vậy thì mỗi lần nhìn lại, sẽ là một lần rắc một nhúm muối vào vết thương, khiến người này thêm buồn, người kia càng tức giận.

Trong cuộc sống, những gì xảy ra đều không thể thay đổi được và bạn cần học cách buông bỏ nó.

Người giỏi lo việc gia đình là người hay quên và biết cách "giả ngốc" đúng lúc.

Trả lại quá khứ cho năm tháng, để lại những hiểu lầm trong quá khứ.

Tập trung cho hiện tại và giải quyết những mâu thuẫn trước mắt, giải quyết một việc là buông bỏ một việc.

Chỉ khi xóa bỏ "ngày hôm qua" chúng ta mới có thể tập trung vào hiện tại và nhìn về tương lai lâu dài của nhau.

04

Nhà là một danh từ chứa sự ấm áp.

Nó chứa đựng những cảm xúc sâu sắc nhất trong cuộc đời và cũng là nơi mà chúng ta nhớ nhung lâu nhất.

Không có ai là không có kỳ vọng, mong muốn gia đình sẽ thịnh vượng, giàu có.

Như người ta thường nói: "Sự thăng trầm trong vận may của một gia đình không phải do ông Trời mà là do chính gia đình đó".

Một gia đình muốn thịnh vượng cần có sự chung tay nỗ lực và quản lý của mọi người trong gia đình.

Chỉ cần gia đình hòa thuận, cả nhà cùng nhau cố gắng, vậy thì dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng đều có thể vượt qua.

Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể có một ngôi nhà thoải mái, ấm áp và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.