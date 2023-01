Giá xăng dầu bất ngờ được điều chỉnh, tăng trước kỳ điều hành 2 ngày

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng cao, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, liên bộ Bộ Công Thương - Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu sớm vào ngày 30/1.

Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 977 đồng/lít so với mức giá hiện hành lên mức 22.329 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 993 đồng/lít lên 23.147 đồng/lít. Giá dầu diezen 0.05S tăng 890 đồng/lít lên mức 22.524 đồng/lít; Dầu hỏa sẽ có giá bán mới không cao hơn 22.576 đồng/lít sau khi được điều chỉnh tăng 767 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này cũng được điều chỉnh tăng 568 đồng/kg và giá bán mới là 13.934 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 19h00 tối 30/1.

Liên Bộ cũng quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với dầu diezen ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 605 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 650 đồng/lít); dầu Mazut ở mức 200 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/lít). Thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 850 đồng/lít (kỳ trước chi 121 đồng/lít); xăng RON95 ở mức 950 đồng/lít (kỳ trước chi 103 đồng/lít).

Giải thích cho việc giá xăng, dầu tăng đồng loạt trong kỳ điều hành này, liên Bộ cho biết, thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 11/1 đến nay chịu ảnh hưởng của các yếu tố như việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch Covid-19; tác động của việc áp dụng giá trần do phương Tây áp đặt lên dầu mỏ của Nga; đồng USD yếu hơn cộng với việc OPEC+ được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tiếp tục được cải thiện;…các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/1 cho đến ngày 30/1 là 98.859 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10.239 USD/thùng, tương đương tăng 11,55% so với kỳ trước); 102.269 USD/thùng xăng RON95 (tăng 10.247 USD/thùng, tương đương tăng 11,14% so với kỳ trước); 117.710 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7.993 USD/thùng, tương đương tăng 7,29% so với kỳ trước); 116.994/thùng dầu điêzen (tăng 8.414 USD/thùng, tương đương tăng 7,75% so với kỳ trước); 397,803 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,648 USD/tấn, tương đương tăng 7,18% so với kỳ trước).

Chính vì vậy, trong kỳ điều hành lần này, mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng để hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu sau dịp Tết Nguyên đán.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường; bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động của giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.