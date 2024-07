Giá vé ở mức cao khiến lượng khách nội địa năm nay của ngành hàng không giảm mạnh.

Tăng từ 0,5 - 2 triệu đồng/vé

Theo khảo sát của PV Tiền Phong ngày 16/7, giá vé máy bay từ Hà Nội đến các điểm du lịch “nóng” như Đà Nẵng, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Cần Thơ... đều tăng mạnh trở lại. Thời điểm trước tháng 7, giá vé các chặng này dao động từ 2,3 - 4 triệu đồng/vé/chiều (đã bao gồm thuế phí). Song hiện các chặng này giá vé tăng thêm từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/vé.

Việc giá vé máy bay ở mức cao khiến khách nội địa trong nửa đầu năm giảm gần 20%

Chặng bay Hà Nội - Phú Quốc từ ngày 16/7 đến cuối tháng 8, giá vé một chiều hạng phổ thông của Vietnam Airlines, Vietjer Air dao động từ 3,2 - 3,8 triệu đồng, cao hơn từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng ở thời điểm cuối tháng 6. Cách đây một tháng, giá vé khứ hồi từ Hà Nội - Đà Nẵng dao động từ 2,4-3 triệu đồng, hiện mức giá này là từ 3,4 - 4,4 triệu đồng, tăng khoảng 1 triệu đồng/cặp vé khứ hồi.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong nửa đầu năm nay, tổng thị trường hành khách của ngành hàng không ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 21 triệu khách, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, khách nội địa chỉ đạt 17 triệu, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

“Nóng” nhất vẫn là chặng Hà Nội - Côn Đảo , khi từ ngày 16/7 đến hết tháng 9, trên trang abay.vn không còn vé của chặng này. Trong khi đó, trên trang traveloka.com, giá vé hạng phổ thông dao động từ 3,4 - 5,2 triệu đồng/vé/chiều, cao hơn từ 1,1 - 2,3 triệu đồng so với cách đây nửa tháng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công ty Du lịch World Travel cho biết, việc giá vé máy bay tăng trở lại do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Từ nay đến hết tháng 8 là thời điểm học sinh nghỉ hè, học sinh THPT vừa thi xong tốt nghiệp và chờ xét tuyển vào đại học. Do đó, nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch trong thời gian này.

Theo vị này, các tua của công ty lữ hành đã tăng khoảng 10-20% so với hồi đầu năm, điển hình là các điểm đến như Nha Trang , Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, TPHCM... Tuy nhiên, các tua quốc tế với giá mềm như tuyến Thái Lan hiện chỉ 5 - 7 triệu đồng cho 5 ngày 4 đêm hay tua Trung Quốc giá 9 - 16 triệu đồng cho 4 - 6, ngày đang được nhiều hành khách lựa chọn. Đặc biệt, dù tỷ lệ khách tua tăng nhưng tỷ lệ khách hủy lịch sau khi hỏi giá vé máy bay cũng tăng cao không kém.

“Trong mùa du lịch năm nay, các đơn vị lữ hành hầu như không dám nhận nhiều phòng bởi rủi ro cao. Thời điểm này khách đi lại nhiều hơn so với đầu năm nhưng tính chung từ đầu năm đến nay, lượng khách bay nội địa của công ty giảm 20%”, vị này cho hay.

Khách nội địa giảm vì giá máy bay đắt đỏ

Việc giá vé máy bay tăng trở lại khiến không ít hành khách thay đổi lựa chọn du lịch. Anh Trần Văn Tiến (Hà Nội) cho biết, cuối tháng 7, anh cùng gia đình dự định du lịch Nha Trang nhân dịp con gái đạt kết quả thi tốt nghiệp với điểm số cao. Đầu tháng, anh kiểm tra vé máy bay và thấy giá vé khoảng 2,5 - 3,2 triệu đồng khứ hồi, nhưng chỉ sau mấy ngày, giá đã lên tới gần 4 triệu đồng/cặp khứ hồi.

“Tính ra gia đình gồm 4 người lớn, chi phí giá vé đã lên tới khoảng 16 triệu đồng, chưa kể phòng nghỉ, ăn uống. Mức này quá đắt nên gia đình đã đổi lựa chọn sang đi du lịch ở Hạ Long”, anh Tiến chia sẻ.

Trước tình trạng vẫn thiếu máy bay trầm trọng, các hãng hàng không cho biết đang tăng tốc thuê máy bay. Bamboo Airways cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hãng đã thuê thêm 3 máy bay A320, nâng tổng số máy bay khai thác lên 8 chiếc. Hãng dự kiến tiếp thuê thêm để tăng quy mô đội bay lên 12 chiếc vào cuối năm nay và lên 18 chiếc vào cuối năm 2025, nếu điều kiện thị trường cho phép.

Vietnam Airlines cho biết, đang tích cực xúc tiến để nhận thêm các máy bay Airbus A320Neo, Boeing 787-10 trong tháng 7 này. Hãng sẽ tăng thêm hàng nghìn chuyến bay đêm từ 21h tối đến 5h sáng hôm sau để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Vietjet thông báo tăng 3.100 chuyến trên toàn mạng bay nội địa, tương đương 1,4 triệu vé được bổ sung trong dịp hè.

Sau khi trở lại vào cuối tháng 6, Pacific Airlines vừa nhận thêm một máy bay từ Vietnam Airlines. Đây là chiếc thứ 2 trong tổng số 3 máy bay của Vietnam Airlines được Pacific Airlines thuê để bay dịp hè. Hiện hãng này khai thác hằng ngày các đường bay giữa TPHCM và Hà Nội, Đà Nẵng , Chu Lai với tổng số 6 - 8 chuyến. Dự kiến cung ứng tổng cộng gần 1.000 chuyến bay, tương ứng hơn 180.000 chỗ trong giai đoạn cao điểm du lịch.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết, do thiếu hụt đội máy bay nên các hãng hàng không Việt Nam đang phải giảm cung ứng trên các đường bay nội địa. Đây là nguyên nhân khiến thị trường nội địa giảm so cùng kỳ năm ngoái và thời điểm trước dịch COVID-19.

Để không ảnh hưởng hoạt động đi lại của người dân, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã liên tục yêu cầu các hãng làm việc với các đối tác cho thuê máy bay trên thế giới để tìm kiếm máy bay, bổ sung lực lượng vận tải, đồng thời tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa, các đường bay phục vụ du lịch.

“Cục yêu cầu các hãng tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và các chương trình bán vé theo quy định.

Các hãng cần điều chỉnh cách thức hiển thị thông tin, làm rõ những khoản mục cấu thành mà khách hàng phải trả trong giá vé thể hiện, không gây nhầm lẫn cho hành khách trong khi mua vé. Đồng thời xây dựng các dải giá vé linh hoạt, tiếp tục có chính sách ưu đãi về giá vé trên đường bay nội địa ”, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin.