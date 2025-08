Theo báo cáo thị trường tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá vàng tháng 7 tăng 1,02% so với tháng 6 do số lượng vàng miếng lưu thông trên thị trường thấp.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng trong tháng 7 đã tăng 49,7%. Bình quân 7 tháng năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 39,09%.

Cũng theo Cục Thống kê, tính đến ngày 31/7, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.369 USD/ounce, giảm nhẹ 0,02% so với tháng 6.

Giá vàng trong nước tăng gần 50% sau 1 năm. (Ảnh minh họa: VNN).

Trong tháng 7, kỳ vọng lạm phát tại Mỹ và châu Âu không có nhiều thay đổi; chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất cơ bản . Ngoài ra, nhu cầu đầu tư vào vàng vật chất tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ không có sự đột biến, góp phần duy trì mặt bằng giá ổn định.

Trong khi giá vàng tăng thì giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 31/7, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 97,61 điểm, giảm 1% so với tháng trước do thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD.

Trong nước, chỉ số giá USD tháng 7 tăng 0,37% so với tháng trước; tăng 3,39% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,3% so với tháng 12/2024. Bình quân 7 tháng năm 2025, chỉ số giá USD tăng 3,32%.

Nhận định về sự biến động giá vàng trong tương lai, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho biết, tại Việt Nam, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng là cơ chế quản lý. Hiện thị trường đang kỳ vọng vào việc sửa đổi Nghị định 24 - văn bản pháp lý quan trọng điều tiết hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo sửa đổi mới nhất đã đề xuất chấm dứt cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng, mở rộng điều chỉnh sang vàng nguyên liệu, vàng trang sức và siết điều kiện kinh doanh.

Ông Hiếu cho rằng: “ Nếu dự thảo được thông qua, thị trường sẽ minh bạch và cạnh tranh hơn, từ đó giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế về mức 4-5 triệu đồng/lượng ".

Dù vậy, chuyên gia cũng lưu ý cho đến nay, chưa có thông tin chính thức về việc cấp phép nhập khẩu vàng cho doanh nghiệp. “ Việc liên thông với thị trường thế giới vẫn chưa thực sự diễn ra. Đó là lý do vì sao chênh lệch giá vẫn cao và khó giảm nếu không có nguồn cung mới ”, ông Hiếu nói.