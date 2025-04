Giá vàng trong nước rời đỉnh lịch sử

Sáng 23-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt giảm xuống 120 triệu đồng/lượng mua vào và 122 triệu đồng/lượng bán ra, mất 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, khi các công ty niêm yết giá mua vào ở mức 114 triệu đồng/lượng và bán ra ở 117 triệu đồng/lượng, giảm tới 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn bất ngờ giảm mạnh hơn vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng báo quanh 121 triệu đồng/lượng mua vào và 123 triệu đồng/lượng bán ra – lao dốc tới 3,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng được các cửa hàng kinh doanh vàng điều chỉnh giảm mạnh hơn so với tại các công ty.

Dù vậy, đà giảm của giá vàng trong nước vẫn không bằng đà lao dốc của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đã có phiên rơi thẳng đứng khi mất tới khoảng 125 USD/ounce (khoảng 4 triệu đồng/lượng), xuống 3.373 USD/ounce.

Giá vàng trong nước lao dốc

Giá vàng thế giới sau khi lên đỉnh mọi thời đại 3.500 USD/ounce, đã gặp áp lực chốt lời, rồi lao dốc ngay trong phiên đêm hôm qua, rạng sáng nay. Có thời điểm, giá vàng lùi sâu về 3.319 USD/ounce, mất gần khoảng 180 USD/ounce so với mức đỉnh.

Theo giới phân tích, giá vàng sụt giảm hàng trăm USD/ounce trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại tuyên bố sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - ông Jerome Powell. Đồng thời, ông Trump bày tỏ mong muốn FED hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phản ứng với các thông tin này, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ. Các chỉ số Dow Jones tăng mạnh 1.016 điểm, Nasdaq tăng 429 điểm và S&P 500 tăng 129 điểm. Sự cải thiện trong tâm lý thị trường khiến nhà đầu tư giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng, dịch chuyển vốn sang cổ phiếu…

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,4 triệu đồng/lượng.