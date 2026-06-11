Giá vàng lao dốc gần 30% - chương trình chuyển đổi vàng lấy nhà của Vinhomes thế nào?

Giá vàng giảm mạnh sau khi Vinhomes triển khai chương trình chuyển đổi vàng lấy nhà. Tuy nhiên, biến động này không liên quan đến lợi ích của Vinhomes trong chương trình này.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Sáng 11/6, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 131 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 136 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với đỉnh lịch sử 190-191 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu năm, giá vàng đã giảm khoảng 54-55 triệu đồng/lượng, tương đương gần 29%.

Đà lao dốc của vàng những tuần gần đây khiến nhiều người liên tưởng tới chương trình “đổi vàng lấy nhà” do Vinhomes triển khai từ cuối tháng 5 và cho rằng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã sớm nhìn thấy xu hướng giảm của kim loại quý. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cơ chế của chương trình, nhận định này chưa thực sự chính xác.

Theo công bố, chương trình kéo dài 3-5 năm. Bản chất cốt lõi của chương trình đổi vàng lấy nhà là một sản phẩm cấu trúc tài chính dài hạn, với thời gian cam kết tối thiểu từ 3 đến 5 năm. Theo phương án đề xuất, nếu muốn thu hồi tài sản, khách hàng phải giữ vàng trong suốt thời gian này để nhận lại khoản lợi nhuận cam kết tương đương 2% mỗi năm. Chính vì vậy, chỉ có cục diện của giá vàng sau 3 - 5 năm nữa mới là nhân tố quyết định đến cán cân lợi ích kinh tế, còn những trồi sụt trong vài tuần qua chỉ là những tiếng ồn ngắn hạn trên bảng điện tử.

Nếu sau 3 - 5 năm nữa giá vàng giảm sâu, Vinhomes sẽ có lợi thế lớn về dòng tiền khi chỉ cần chi ra một khoản tiền mặt thấp hơn để trả lại cho khách hàng tự mua lại lượng vàng tương ứng. Ngược lại, nếu giá vàng thế giới và trong nước bật tăng phi mã, rủi ro sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Vinhomes khi họ phải bỏ ra một nguồn ngân sách khổng lồ để bù đắp đủ giá trị lượng vàng kèm lãi cho người tham gia.

Bên cạnh đó, một chi tiết quan trọng là điều kiện tham gia yêu cầu khách hàng phải sở hữu vàng trước ngày 25/4/2026. Điều kiện này đã chặn tất cả những hành động đầu cơ vàng (nếu có) của nhà đầu tư.

Đến nay chương trình của Vinhomes mới chỉ là kế hoạch, chưa thực sự được triển khai. Chương trình cần sự phối hợp của các doanh nghiệp vàng bạc đá quý, là những tổ chức có chức năng mua/bán vàng. Đồng thời, chương trình cũng cần được sự thông qua của các cơ quan chức năng, bởi đây là sản phẩm tài chính chưa từng có tiền lệ trên thị trường.

Vì vậy, việc giá vàng giảm 29% từ đỉnh không liên quan gì đến lợi ích thực sự của Vinhomes cũng như khách hàng của họ.

Ở góc độ thị trường, đợt điều chỉnh mạnh của vàng thời gian qua chủ yếu xuất phát từ các yếu tố vĩ mô toàn cầu như đồng USD phục hồi, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại và nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn suy giảm sau giai đoạn tăng nóng. Những yếu tố này tạo áp lực lên giá vàng thế giới và kéo thị trường trong nước đi xuống.