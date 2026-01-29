Giá vàng hôm nay 29/1: Vượt 5.400 USD/ounce, lập đỉnh cao chưa từng có

Giá vàng thế giới tăng kỷ lục trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tăng cường dòng tiền trú ẩn vào kim loại quý khi tình hình kinh tế, địa chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất định. Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư quốc gia cũng đang chuyển hướng khỏi trái phiếu kho bạc và hướng tới vàng.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Suki Cooper, Giám đốc Toàn cầu bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại Ngân hàng Standard Chartered cho biết, đợt tăng giá chưa từng có này của vàng được cho là do những lo ngại ngày càng lớn về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ, rủi ro địa chính trị leo thang, cùng với nỗi lo về thương mại và thuế quan bùng phát trở lại, nhiều khả năng đang thúc đẩy dòng vốn phân bổ vào vàng nhanh hơn.

Bà Cooper cũng nhấn mạnh rằng, nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò nền tảng then chốt đối với xu hướng tăng của giá vàng. Theo đó, hoạt động mua vào đã tăng tốc trong quý III năm 2025 và các dữ liệu sơ bộ của quý IV cho thấy mong muốn phân bổ vào vàng chưa hề chậm lại, qua đó tạo ra một "mặt sàn" vững chắc cho thị trường vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 29/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) - 184,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng6,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng (mua) và 183 triệu đồng/lượng (bán), tăng 7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 18,07 - 18,3 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 18 - 18,3 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.440 USD/ounce, tăng 261 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Reuters dẫn nhận định của ông Michael Widmer, chiến lược gia hàng hóa tại Bank of America, cho biết, các đợt tăng giá thường kết thúc khi những động lực ban đầu khiến giới đầu tư bước vào thị trường vàng suy yếu và hiện tại thì điều đó hoàn toàn chưa xảy ra.

Những lo ngại gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai công bố kế hoạch áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, trong khi nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang hiện hữu trước thời hạn cấp ngân sách ngày 30/1.

Thị trường đang tập trung theo dõi cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu từ thứ Ba, với lãi suất được dự báo sẽ giữ nguyên, và giới đầu tư đặc biệt chú ý tới cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư, trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, Deutsche Bank và Societe Generale đều dự báo giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.