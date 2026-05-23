Giá vàng hôm nay 23/5 giảm đồng loạt: Vàng miếng rẻ ngang vàng nhẫn

Sáng 23/5, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm hoặc đi ngang, phổ biến quanh mốc 159-162 triệu đồng/lượng. Trong đó, vàng SJC được niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162,03 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 400.000 đồng/lượng so với trước đó.

Cùng mức giảm 400.000 đồng/lượng, vàng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 159-162 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giữ nguyên giá mua vào 159 triệu đồng/lượng và bán ra 162 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào xuống còn 159 triệu đồng/lượng, chiều bán ra giữ ở mức 161 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch mua bán xuống 2 triệu đồng/lượng. Vàng Ngọc Thẩm hiện niêm yết thấp hơn mặt bằng chung, ở mức 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH

Sáng 23/5, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn chủ yếu đi ngang sau nhịp điều chỉnh giảm trước đó, mặt bằng giao dịch phổ biến quanh 159-162 triệu đồng/lượng, bằng giá của vàng miếng.

Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt giữ nguyên mức giá 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với trước đó.

Riêng Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào xuống 159 triệu đồng/lượng, chiều bán ra giữ nguyên 161 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn Ngọc Thẩm niêm yết thấp hơn đáng kể so với thị trường chung, ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thế giới, sáng nay giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lùi về 4.509,64 USD/ounce, giảm 31,56 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương ứng mức giảm 0,69%. Theo tỷ giá hiện hành và chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới quy đổi hiện vào khoảng 143,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế đang chịu sức ép khi đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ổn định, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lập trường thận trọng với lạm phát.

Bên cạnh đó, tâm lý tiêu dùng tại Mỹ suy yếu tháng thứ ba liên tiếp, trong khi căng thẳng địa chính trị quanh eo biển Hormuz và Iran làm gia tăng lo ngại về giá năng lượng. Diễn biến này khiến chi phí sinh hoạt leo thang, tạo áp lực lên tài chính hộ gia đình và đẩy kỳ vọng lạm phát ngắn hạn lẫn dài hạn của người dân Mỹ lên mức cao nhất trong nhiều năm.



