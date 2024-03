Giá thuê căn hộ tăng liên tục, người trẻ mạnh dạn mua nhà trả góp vừa “tích sản” vừa cho thuê lâu dài

Giá thuê chung cư tăng nhiệt

Sau một thời gian neo giữ, giá căn hộ, nhà phố cho thuê nhiều nơi đang có xu hướng tăng. Điều này thúc đẩy nhiều người trẻ tìm đến lựa chọn mà trước đây họ không dám nghĩ tới - mua nhà trả góp, trong bối cảnh thị trường đón nhận chính sách tốt chưa từng có từ chủ đầu tư cũng như tín hiệu tốt lên từ thị trường.

Khảo sát các tin rao cho thuê trên Batdongsan.com.vn cho thấy, mặt bằng giá thuê căn hộ hiện tại đã đạt đến con số 8-9 triệu đồng/tháng cho những căn một phòng ngủ diện tích tầm 40m2 ở khu vực Tp.Thủ Đức, Tp.HCM. Đối với nhóm căn studio có diện tích khoảng 35m2, con số trung bình là khoảng 5-7 triệu đồng/tháng. Càng tiến vào khu vực trung tâm, mức tăng giá sẽ càng cao.

Tại khu vực giáp ranh là Tp.Dĩ An (Bình Dương) căn hộ 60-80m2 cho thuê được giá khoảng 8-13 triệu đồng/m2 (tùy diện tích, nội thất). Thậm chí, khó kiếm nhà cho thuê khi nhu cầu đi thuê căn hộ tăng lên.

Theo các môi giới cho thuê, có một số khu vực luôn sẵn lượng khách tìm thuê căn hộ. Căn nào giá tốt, hướng đẹp thường chưa kết thúc hợp đồng cũ đã có khách cọc giữ chỗ, chỉ cần người thuê cũ trả nhà là họ dọn vào ở ngay.

Tại khu vực Bình Dương, khảo sát tại một số dự án như Phú Đông Sky Garden, Phú Đông Premier (Dĩ An) tỷ lệ nhà đầu tư mua căn hộ để cho thuê chiếm khoảng 30 - 35%. Giá căn hộ 2 - 3 phòng ngủ cho thuê giá 8 - 13 triệu đồng/tháng và luôn trong tình trạng được lấp đầy. Đối tượng thuê ghi nhận phần lớn là các gia đình trẻ, người đi làm độc thân, chuyên gia, kỹ sư khu công nghiệp, nhân viên văn phòng… làm việc ở khu trung tâm hoặc sân bay về thuê.

Tại chung cư The Sun Avenue (Tp.Thủ Đức) giá cho thuê dao động từ 15 - 18 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ đầy đủ nội thất. Cùng khu vực chung cư Metropole giá cho thuê đắt đỏ hơn từ 30 - 45 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ (chưa bao gồm phí)….

Khu vực Q.4 giá cho thuê căn hộ khoảng 20- 30 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ/tháng. Do có vị trí giáp ranh với khu vực trung tâm nên nhu cầu thuê nhà ở đây rất lớn. Không chỉ thuê nhà để ở, nhiều người thuê để làm căn hộ Airbnb cho thuê theo ngày. Dù giá cao nhưng nguồn cung không đủ sức cầu.

Ghi nhận những ngày đầu tháng 2/2024, giá thuê căn hộ có dấu hiệu tăng do nhu cầu tăng. Số liệu từ Batdongsan.com.vn, giá thuê chung cư tại một số quận, huyện vùng ven Tp.HCM như Bình Chánh, Bình Tân, Tân Bình… duy trì mức tăng từ 500.000 - 1.000.000 đồng/căn/tháng so với giai đoạn cuối năm ngoái. Riêng khu vực nội thành như Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 3, quận 10… giá thuê nhiều nơi tăng từ 1 - 3 triệu đồng/tháng, nhất là với loại hình chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ.

Người trẻ mạnh dạn mua nhà trả góp vừa khai thác cho thuê, vừa “tích sản” lâu dài

Nhìn nhận được nhu cầu thuê căn hộ đang gia tăng, khá nhiều người trẻ trong độ tuổi từ 28-35 có thu nhập ổn định đã tận dụng chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư để mua căn hộ trả góp. Khai thác cho thuê sinh dòng tiền và làm tài sản tích lũy sau này là xu hướng rõ thấy của người trẻ trên thị trường hiện nay.

Có thể thấy thời gian qua, giá căn hộ chung cư tăng trưởng nhanh khiến nhiều người chọn phương án đi thuê nhà. Đây cũng là lý do nhu cầu tìm thuê căn hộ gia tăng mạnh thời gian qua. Thực tế đây lại là nguồn khách ổn định cho những nhà đầu tư tham gia mua căn hộ để đầu tư cho thuê.

Theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), những năm qua, bình quân mỗi năm giá căn hộ tăng trưởng hai chữ số. Tính riêng năm 2023, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội vào thời điểm cuối năm 2023 đã tăng 16% so với hồi đầu năm. Trong khi, chỉ số này tại khu vực Tp.HCM cũng đã bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại kể từ quý 3/2023. Dự án căn hộ tại các thành phố liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Nhiều căn hộ đã tăng giá tới 40% so với giai đoạn đỉnh dịch, và tăng khoảng 20% so với giữa năm 2022.

Khi giá căn hộ neo cao khiến việc sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó khăn đối với đại đa số người dân thì việc thuê nhà được nhiều gia đình lựa chọn. Theo báo cáo về xu hướng và tâm lý người tiêu dung bất động sản (CSS) của Công ty PropertyGuru, giá nhà tăng cao cùng tình hình kinh tế khó khăn khiến xu hướng thuê nhà được dự báo sẽ gia tăng trong nửa đầu năm 2024. Trong đó, chung cư là loại hình bất động sản được người thuê quan tâm nhiều nhất (43%), sau đó là nhà riêng (18%) và nhà trọ (18%). Chỉ một bộ phận nhỏ (9%) quan tâm đến nhà phố cho thuê.

Chính trong bối cảnh này, nhiều người trẻ có thu nhập ổn định lại tận dụng cơ hội chuyển hướng sang mua nhà nhờ biết tận dụng các chính sách trả góp hợp lý từ chủ đầu tư. Nhất là ở các dự án căn hộ giá vừa túi tiền tại khu vực ven Tp.HCM, đối tượng mua nhà là người trẻ chiếm phần lớn. Một số dự án căn hộ có mức giá dao động từ 1,4 đến gần 2 tỉ đồng/căn nhóm khách trẻ mua ở và đầu tư chiếm đến 60-70%.

Người trẻ mua căn hộ ngày càng nhiều.

Chia sẻ mới đây, chuyên gia Savills cho rằng thời điểm này đang là giai đoạn tốt để xuống tiền đầu tư căn hộ cho thuê. Trong 3 - 5 năm tới, nguồn cung căn hộ nội thành TP.HCM sẽ vẫn khan hiếm, do quỹ đất cạn kiệt, pháp lý vướng mắc. Vì thế, sau khoảng thời gian khai thác cho thuê, nhà đầu tư có thể bán ra. Tỷ suất sinh lời trên căn hộ vẫn khá ổn, trong khi có thêm dòng tiền cho thuê.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam thông tin trong năm 2023, tỷ suất lợi nhuận từ đầu tư căn hộ cho thuê tại Tp.HCM đã tăng lên mức 4,6%. Dù chưa thể về như trước dịch nhưng đã tích cực hơn năm 2022. Trong những tháng đầu năm 2024, giá thuê căn hộ Tp.HCM có thể sẽ tăng 4 - 6%, theo đó, tỷ suất lợi nhuận cho thuê cũng sẽ tăng trở lại mức 4,9% như thời điểm trước dịch. Nhờ vậy, nhu cầu đầu tư vào phân khúc căn hộ sẽ tăng trở lại.

Còn theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, giá mua, bán và cho thuê căn hộ không ngừng tăng trong thời gian qua cũng đã phá bỏ định kiến đầu tư căn hộ là “tiêu sản”. Nếu như trước đây, đa phần người dân cho rằng căn hộ là loại hình mua bán không sinh lời, chỉ có lỗ, còn lựa chọn đầu tư nhà đất thổ cư, có mảnh đất cắm dùi mới là phương án tối ưu bởi dễ thanh khoản và khả năng sinh lời cao.

"Hiện nay, việc đầu tư căn hộ rồi cho thuê lại đã trở thành xu hướng phổ biến tại các thành phố lớn khi vừa thu được dòng tiền đều đặn từ việc cho thuê hàng tháng - cao hơn gửi tiết kiệm, vừa được hưởng lợi từ khả năng tăng giá", ông Đính cho biết.

Cũng theo ông Đính, triển vọng của thị trường căn hộ càng trở nên rõ ràng hơn khi các hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần hồi phục hoàn toàn, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở tại các đô thị lớn. Với mức thu nhập ổn định, thế hệ trẻ có thể lựa chọn mua căn hộ có những chính sách trả góp hợp lý và an toàn.

"Đặc biệt hơn khi hiện nay, trên thị trường, một số chủ đầu tư lớn, đã bắt đầu tung ra các chính sách giúp người trẻ mua nhà với chi phí trả góp chỉ tương đương với tiền đi thuê. Với cam kết mức trần lãi suất tối đa, người mua nhà sẽ tránh được những “rủi ro" liên quan đến lãi suất thả nổi”, vị này nhấn mạnh.