Gia nhập nhóm “Đồ chơi Tết 2026”, thanh niên sinh năm 2002 để lộ "bí mật khó tin": Công an vào cuộc điều tra

Qua rà soát trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, lực lượng Công an xã phát hiện một đối tượng tham gia hội nhóm có tên "Đồ chơi Tết 2026" (111 thành viên) đăng tải 6 video quay lại cảnh đốt pháo hoa nổ nhằm mục đích quảng cáo, chào bán pháo nổ trái phép.

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn cùng tang vật bị thu giữ

Sau quá trình trinh sát, nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 21 giờ ngày 20/01/2026, tại địa phận thôn Mão Cầu, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên, Công an xã đã kiểm tra phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Toàn (SN 2002, HKTT: thôn La Chàng, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) có hành vi tàng trữ pháo hoa nổ.

Tang vật thu giữ gồm 01 khối hộp hình chữ nhật kích thước 18x18x10cm, bên trong có 49 ống hình trụ, tổng khối lượng khoảng 1,5kg. Qua đấu tranh, Nguyễn Đức Toàn khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ. Công an xã Hồng Quang đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Hồng Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.