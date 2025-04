Giá iPhone đồng loạt giảm sâu: iPhone 11 chỉ còn từ 8,5 triệu, có mẫu giảm gần 14 triệu đồng

Thị trường iPhone tại Việt Nam chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh chưa từng có trên hầu hết các dòng sản phẩm. Nhiều đại lý và cửa hàng bán lẻ tung ra các chương trình ưu đãi lớn nhằm thu hút người dùng trong bối cảnh thị trường chung đang khá trầm lắng.

Ghi nhận tại một số chuỗi lớn như Di Động Việt, CellphoneS,... đợt điều chỉnh giá lần này không chỉ áp dụng cho các dòng iPhone cũ đã ngừng sản xuất mà còn mở rộng đến cả dòng iPhone 16 series mới ra mắt. iPhone 16 Pro Max tiếp tục là mẫu bán chạy nhất trong quý I/2025, cho thấy nhu cầu nâng cấp thiết bị của người dùng Việt vẫn cao.

“Với đợt điều chỉnh giá giảm vừa qua cộng thêm các chương trình của hệ thống như thu cũ - đổi mới trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, sắm iPhone với chương trình trả góp 0% lãi, không phí ẩn, 0 đồng trả trước… doanh số ngành hàng iPhone ghi nhận đã tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái”, đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết.

Theo nhận định của các chuyên gia, đợt giảm giá sâu lần này phản ánh áp lực tồn kho cũng như kỳ vọng tăng lực cầu trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc hơn trong chi tiêu. Bên cạnh đó, tâm lý chờ đợi các dòng iPhone mới ra mắt vào cuối năm cũng khiến sức mua hiện tại sụt giảm, buộc các nhà bán lẻ phải liên tục tái cấu trúc chính sách giá và khuyến mãi.

"Ông hoàng" giá rẻ iPhone 11 chỉ còn hơn 8 triệu đồng

Ra mắt gần 6 năm trước, iPhone 11 hiện vẫn được bán chính hãng mới nguyên hộp và là mẫu iPhone có giá thấp nhất thị trường Việt Nam.

Cụ thể, bản 64GB chỉ từ 8,49 triệu đồng và bản 128GB từ 9,49 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng tham gia chương trình thu cũ đổi mới có thể sở hữu bản 64GB với mức giá chỉ 6,49 triệu đồng. Dù "tuổi đời" không còn trẻ, chip A13 Bionic và khả năng cập nhật iOS 18 vẫn giúp iPhone 11 đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản, cạnh tranh trực tiếp với các smartphone Android tầm trung.

iPhone 12: Mẫu OLED rẻ nhất nhưng sắp cạn nguồn cung

iPhone 12, mẫu iPhone màn hình OLED chính hãng rẻ nhất hiện nay, cũng đang trong tình trạng nguồn cung khan hiếm. Giá của phiên bản 64GB hiện ở mức 9,99 triệu đồng và bản 128GB là 11,59 triệu đồng, giảm gần 14 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, số lượng máy rất hạn chế, chủ yếu chỉ còn màu Tím và Xanh lá.

Giá iPhone 13 giảm nhanh kỷ lục

Đáng chú ý nhất trong đợt giảm giá này là iPhone 13, ghi nhận mức giảm nhanh kỷ lục trong vòng một tháng. Phiên bản 128GB giảm còn từ 11,59 - 11,99 triệu đồng (giảm khoảng 2 triệu đồng so với tháng trước).

Trong khi đó, bản 256GB hiếm hàng, giá từ 14,99 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do Apple chuyển đổi sang chuẩn USB-C mới, khiến iPhone 13 với cổng Lightning dần mất sức hút.

Xả hàng iPhone 14, iPhone 14 Plus trước khi hết hàng

Bất ngờ bị Apple "khai tử" vào tháng 2, iPhone 14 và 14 Plus đang được xả hàng mạnh trước khi biến mất khỏi thị trường. Giá của iPhone 14 (128GB) hiện chỉ từ 12,79 triệu đồng, trong khi iPhone 14 Plus (128GB) cũng xuống mức giá đặc biệt thấp 12,79 triệu đồng. Các phiên bản cao hơn như iPhone 14 Plus (256GB) vẫn giữ mức giá cao hơn, khoảng 19,99 triệu đồng.

iPhone 15 series: Flagship vẫn hot nhưng giảm sâu đến 11 triệu đồng

Dòng iPhone 15 tuy vẫn rất được ưa chuộng nhưng cũng không tránh khỏi làn sóng giảm giá mạnh:

- iPhone 15 (128GB): từ 15,49 triệu đồng (giảm đến 11 triệu đồng)

- iPhone 15 Plus: từ 18,99 triệu đồng (giảm 9 triệu đồng)

- iPhone 15 Pro: từ 23,99 triệu đồng (giảm 5-11 triệu tùy phiên bản)

- iPhone 15 Pro Max: từ 28,79 triệu đồng (giảm 5-11 triệu tùy phiên bản)

So với thế hệ iPhone 16, mẫu 15 Pro Max với khung titan và camera zoom quang 5x vẫn đang có mức giá hấp dẫn hơn đáng kể.

iPhone 16 series mới nhất giảm 4-5 triệu đồng

Ngay cả flagship mới nhất iPhone 16 series cũng giảm sâu từ 4-5 triệu đồng:

Một số hệ thống bán lẻ điều chỉnh giá iPhone 16 Pro Max về dưới 30 triệu đồng cho bản 256 GB, giảm 5 triệu đồng sau 5 tháng lên kệ tại Việt Nam.

- iPhone 16: từ 18,99 triệu đồng

- iPhone 16 Plus: từ 21,99 triệu đồng

- iPhone 16 Pro: từ 24,99 triệu đồng

- iPhone 16 Pro Max: từ 29,9 - 30,19 triệu đồng

Các đại lý còn tung ra nhiều ưu đãi thu cũ đổi mới, voucher giảm giá để kích cầu mua sắm cho dòng máy cao cấp tích hợp AI này.

iPhone 16e có giá hấp dẫn

iPhone 16e được Apple giới thiệu từ giữa tháng 2 và đến tay người dùng Việt Nam vào ngày 7/3. Tại Việt Nam, giá khởi điểm trên Apple Store Online cho phiên bản 128GB là 17 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đã giảm giá, thường thấp hơn giá niêm yết từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Hiện, giá bán của iPhone 16e trong tháng 4/2025 được ghi nhận ở mức khá hấp dẫn với 16,19 - 16,29 triệu đồng cho bả 128GB và bản 256GB từ 19,29 triệu đồng.

Như vậy, tháng 4 này là thời điểm lý tưởng để người dùng Việt sở hữu các dòng iPhone với giá tốt chưa từng có. Tuy nhiên, khách hàng cũng nên cân nhắc vì các model cũ hoặc đã bị Apple khai tử sẽ ngày càng khó mua được với đầy đủ màu sắc và dung lượng như ý.