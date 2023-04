Giá iPhone 14 series tiếp tục "phá đáy", có mẫu giảm đến hàng chục triệu đồng!

Chỉ trong thời gian ngắn, Apple đã có hai lần điều chỉnh giá bán của dòng sản phẩm iPhone 14 tại Việt Nam trong năm nay. Mức giá của phiên bản iPhone 14 Pro Max cũng được giảm về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt.

Giá iPhone 14 Series phá đáy tại thị trường Việt



Cụ thể, giá bán của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang được điều chỉnh giảm sâu về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong đó, iPhone 14 Pro Max hiện có giá bán khởi điểm từ 27 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 1,7 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 9,9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Giá bán của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang được điều chỉnh giảm sâu về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam (Ảnh: BOL News)

Trong khi đó, mẫu iPhone 14 Pro có mức giá từ 25 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 700.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 6,7 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Bản 1 TB có mức giá khoảng 36,4 triệu đồng, thấp hơn 7,6 triệu đồng so với giá niêm yết.

"Giá bán iPhone 14 Pro Max đang ở mức tốt nhất từ trước đến nay. So với cùng kỳ năm ngoái, sức hút của dòng sản phẩm này vẫn đang được duy trì ở mức ổn định. Dự kiến, doanh số của iPhone 14 có thể tăng nhẹ trong các dịp lễ sắp tới", bà Phùng Phương, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, cho biết.

"Thông thường, Apple sẽ điều chỉnh giá bán của các mẫu iPhone vào khoảng tháng 6 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay hãng đã liên tục có các đợt điều chỉnh giá bán sớm hơn dự kiến. Điều này có thể giúp sản phẩm của Apple tăng thêm sức hút với khách hàng và kích cầu mua sắm trong giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS nhận định.

Đáng chú ý, đợt giảm giá thời gian đã giúp thị trường Việt Nam lọt vào nhóm có giá bán iPhone 14 series rẻ nhất thế giới. Trong đó, giá 2 mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus tại Việt Nam hiện thấp hơn cả thị trường Mỹ, quê nhà của Apple, với mức chênh lệch vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.



Đại lý hoà vốn khi bán iPhone 14 Pro Max



Theo ông Tuấn Minh - Quản lý ngành hàng Apple tại hệ thống Hoàng Hà Mobile, mức giá hiện tại của iPhone 14 Pro Max đang là tốt nhất, là cơ hội hoàn hảo cho khách hàng có thể sở hữu cho mình chiếc máy cao cấp nhất của nhà Apple này.

Chỉ sau nửa năm lên kệ, iPhone 14 Pro Max được một số cửa hàng tại Việt Nam liên tục giảm giá do vượt quá nhu cầu của thị trường (Ảnh: celebsnet)

"Với việc thị trường giảm sút, hệ thống đã hợp tác cùng với Apple để đưa ra các chương trình ưu đãi, trợ giá cho cả đại lý và người tiêu dùng. Vậy nên, có thể nói biên lợi nhuận đã gần như không còn", ông Minh tiết lộ.

Trước đó, nguồn tin từ các đại lý cho biết nguồn cung iPhone 14 Pro Max đang vô cùng dồi dào và vượt quá nhu cầu của thị trường. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho giá bán của sản phẩm này liên tục giảm mạnh trong thời gian qua.



Ông Minh nói thêm rằng diễn biến của thị trường iPhone trong thời gian qua là chưa từng có tiền lệ. Với những khó khăn hiện tại, đại lý cũng đang phải cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết trong khâu vận hành để có thể duy trì tiếp trong quãng thời gian dài tới đây.



Trong khi đó, đại diện một AAR giấu tên cho hay, các chuỗi bán lẻ đang cắt lợi nhuận để giảm giá sản phẩm ở nhiều nhóm hàng công nghệ cao cấp, trong đó có iPhone, nhằm đảm bảo doanh số và kích cầu ở tệp người dùng thu nhập cao. Họ bù đắp bằng cách bán phụ kiện, gói bảo hành và nhận ưu đãi về doanh số từ Apple.