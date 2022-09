Xem toàn bộ diễn biến vụ việc tại đây!

Trong nội dung video, một người nhà nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú, ở thành phố Thuận An phản ứng việc phải chi 6 triệu đồng tiền xe đưa thi thể về quê, 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể trong khi được chính quyền Thuận An thông tin không tốn phí. Video này chia sẻ trên mạng xã hội được dư luận rất quan tâm, đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.