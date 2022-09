Tên 17 các nạn nhân trong vụ cháy ở quán karaoke An Phú.

Những nạn nhân tử vong đã xác định danh tính sau khi khám nghiệm tử thi được đưa về Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bàn giao thi thể cho người nhà lo hậu sự.



Trong số 17 nạn nhân, có 13 người tử vong chủ yếu do ngạt khí, bị cháy nhẹ đã được người thân nhận dạng và nhận về lo hậu sự. Còn 4 nạn nhân bị cháy nặng toàn thân phải gửi mẫu về TP.HCM xác định ADN.

Hiện 15 nạn nhân tử vong khác đang ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chờ các cơ quan chức năng giám định pháp y, xét nghiệm ADN để xác định danh tính tiếp theo.

Hiện nay, công an vẫn đang bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt trước quán karaoke An Phú.

Trước đó, như VOV đã đưa tin , vào khoảng 21h ngày 6/9 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành Thuận An. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người thiệt mạng tại hiện trường, nhiều người bị thương.



Sau thời gian theo dõi tại bệnh viện, các nạn nhân bị thương nhẹ đã được cho về nhà, còn 2 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay tại buổi họp báo do UBND tỉnh tổ chức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đã đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm./.