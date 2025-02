Gia đình hé lộ thông tin quan trọng về tang lễ của Kim Sae Ron

Vào sáng ngày 17/2, Yonhap News đã đưa thông tin chi tiết về tang lễ của Kim Sae Ron. Theo đó, lễ viếng được tổ chức tại nhà tang lễ thuộc Trung tâm Y tế Ansan tại quận Songpa, Seoul từ hôm nay. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 19/2.

Cha mẹ cùng các em gái Kim Ah Ron (23 tuổi), Kim Ye Ron (20 tuổi) là ngưởi chủ trì tang lễ. Tang quyến bày tỏ mong muốn được tổ chức tang lễ riêng tư, không có truyền thông tác nghiệp.

Tang lễ Kim Sae Ron được tổ chức tại nhà tang lễ thuộc Trung tâm Y tế Ansan tại quận Songpa, Seoul

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là "em gái quốc dân" và sao nhí nổi tiếng 1 thời. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Man From Nowhere, I Am A Dad, Bloodhounds, Kiss Six Sense... Tuy nhiên đến năm 2022, cô gây ra scandal say rượu lái xe và phải dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

Vào 16h50 chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 16/2, Kim Sae Ron đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin bạn Kim Sae Ron không liên lạc được với cô, nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân, xem xét khả năng nữ diễn viên lựa chọn cực đoan vì không tìm thấy bằng chứng phạm tội, dấu hiệu xâm nhập tại hiện trường.

Kim Sae Ron ra đi khi mới 25 tuổi

Nguồn: Yonhap News