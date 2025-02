Bức ảnh thân mật giữa đêm của Xoài Non và Gil Lê

Giữa đêm, Xoài Non bất ngờ đăng tải hình ảnh bên Gil Lê kèm theo dòng trạng thái đầy tình cảm: "Hun cái coi người đẹp". Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai nhí nhố tạo dáng bên nhau, thể hiện sự thân mật và thoải mái trong mối quan hệ. Ngay lập tức, động thái này khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhất là trong bối cảnh những ngày qua Xoài Non liên tục bị nhắc đến trong loạt ồn ào trên mạng xã hội

Xoài Non bị đưa vào nhiều câu chuyện bàn tán liên quan đến chồng cũ. Tuy nhiên, cô không lên tiếng, chọn cách giữ im lặng và tập trung vào cuộc sống riêng. Đáng chú ý, trong suốt khoảng thời gian này, Gil Lê cũng không hề có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội, càng khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của cả hai.

Chỉ đến khi Xoài Non đăng tải bức ảnh đầy tình cảm, Gil Lê mới gián tiếp xuất hiện, không cần nói gì nhưng vẫn đủ để khẳng định rằng cả hai vẫn luôn bên nhau. Được biết, Xoài Non vừa chuyển nhà và Gil Lê đã đến giúp đỡ người yêu một tay. Hành động này càng khiến netizen tin rằng dù có bao nhiêu ồn ào xảy ra, Gil Lê vẫn luôn là người ở cạnh, dành sự quan tâm cho Xoài Non.

Xoài Non đăng tải khoảnh khắc tình tứ với Gil Lê lên mạng xã hội, còn viết hẳn status cực ngọt khẳng định mối quan hệ hiện tại

Những ngày qua, Xoài Non bị réo tên vào sự việc liên quan đến chồng cũ. Trước ồn ào trên MXH, hotgirl 2k2 không lên tiếng. Và động thái đăng ảnh ngọt ngào bên Gil Lê như đang ngầm khẳng định cô đang rất tận hưởng hạnh phúc bên người mới

Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái xuất hiện bên nhau kể từ khi bị bắt gặp khóa môi trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Nếu trước đây cả hai khá kín tiếng, thì hiện tại họ không ngại thể hiện tình cảm, đồng hành trong nhiều sự kiện.

Tại buổi ra mắt Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, Xoài Non gây chú ý khi có mặt để ủng hộ Gil Lê. Đáng nói hơn, Gil Lê không ngần ngại giới thiệu Xoài Non với đồng nghiệp là "người yêu". Trước đó, trong quá trình ghi hình chương trình, Xoài Non cũng xuất hiện nhiều lần để tiếp sức cho Gil Lê, thậm chí còn mang cả food truck đến phim trường. Cả hai còn từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở hậu trường.

Không những vậy, Gil Lê thể hiện sự nghiêm túc với hotgirl sinh năm 2002 khi luôn có mặt trong những dịp quan trọng của gia đình Xoài Non, từ sinh nhật người thân đến các sự kiện tại quê nhà. Bản thân Xoài Non cũng từng chia sẻ mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với Gil Lê.

Gil Lê và Xoài Non là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng

Cả hai đã dắt nhau về ra mắt gia đình 2 bên

Những điều đặc biệt mà Xoài Non và Gil Lê dành cho nhau cho thấy cặp đôi rất nghiêm túc cho chuyện tình cảm

Trong dịp Lễ Tình Nhân năm nay, showbiz Việt chứng kiến nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng màn phát "cẩu lương" gây sốt nhất chắc chắn thuộc về Xoài Non và Gil Lê. Hot girl đình đám đăng tải bức ảnh tình tứ bên Gil Lê, khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Trong bức ảnh, Xoài Non vòng tay ôm chặt Gil Lê từ phía sau, áp sát má với nụ cười rạng rỡ. Cả hai diện trang phục ton-sur-ton màu nâu trầm, tạo nên khung cảnh ấm áp và lãng mạn. Không chỉ hình ảnh, dòng trạng thái của Xoài Non cũng khiến dân tình "lụi tim": "Anh là phần ngọt ngào nhất cuộc đời em. Chúc mừng Ngày Lễ Tình Nhân".