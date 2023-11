Gia cảnh chiến sĩ công an hy sinh khi vây bắt đối tượng ma túy

Ngày 17/11, hàng trăm người gồm đồng đội, bạn bè... đến căn nhà cấp bốn của gia đình Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), để thắp hương cho người chiến sĩ vừa hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong căn nhà nhỏ, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh hai con thơ của Thượng úy Trần Trung Hiếu ngơ ngác bên di ảnh người cha vừa hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ.

Thượng uý Trần Trung Hiếu sinh ra trong gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân). Anh từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ được đứng vào hàng ngũ công an, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc.

Thượng úy Trần Trung Hiếu (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Vào năm 2017, anh Hiếu thi đậu vào chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo hệ vừa học, vừa làm. Tháng 7 năm 2018, thực hiện chủ trương lớn về điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, anh Hiếu xung phong về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Xuân Hồng với quân hàm thượng úy.

Trong 5 năm về làm việc tại Công an xã Xuân Hồng, thượng uý Hiếu đã vượt qua những khó khăn, bám địa bàn, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT, được nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

Thượng úy Trần Trung Hiếu (góc phải) trong một lần hỗ trợ người dân làm căn cước công dân tại xã Xuân Hồng (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Đại úy Lê Hoàng Hà - Trưởng Công an xã Xuân Hồng, trong quá trình công tác, thượng uý Hiếu không ngừng nỗ lực, góp phần cùng đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

"Được phân công nhiệm vụ ở tổ hình sự, thượng úy Hiếu luôn phát huy những kinh nghiệm công tác từ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện, giữ vững bản lĩnh, ý chí, nhiệt huyết, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Ở đời thường, Hiếu hiền lành, gần gũi, hòa nhã với mọi người, được đồng đội tin mến phục, nhân dân tin yêu. Sự hy sinh của Thượng uý Hiếu để lại phía sau những mất mát không gì có thể bù đắp được", đại úy Hà tâm sự.

Những dự định còn dang dở

Đam mê, nhiệt huyết với công việc nhưng ít ai biết rằng, thượng úy Trần Trung Hiếu có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Năm 2018, Thượng úy Hiếu kết hôn với chị Hà Thị Cẩm Tú (30 tuổi, nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân). Hai vợ chồng có với nhau hai con: một bé năm nay 3 tuổi; một bé mới 10 tháng tuổi. Tuy nhiên cô con gái đầu do sinh thiếu tháng nên thường xuyên đau ốm, phải nhập viện để điều trị.

Do đặc thù công việc, lâu nay hai vợ chồng thượng uý Hiếu sinh sống tại nhà bố mẹ vợ tại thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, cách trụ sở làm việc khoảng 10km.

"Từ ngày anh gặp nạn, lòng tôi như thắt lại. Lâu nay, hai vợ chồng dự định thời gian tới sẽ cất một căn nhà để ở, nhưng giờ dự định đó sẽ không thể thực hiện được nữa. Anh mất, con còn nhỏ, tôi đau lắm", chị Tú nghẹn ngào.

Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đến viếng chiến sĩ Trần Trung Hiếu (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho biết, Xuân Hồng là một địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của huyện Nghi Xuân. Trong những năm qua tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự, tệ nạn ma túy, cờ bạc trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Do vậy, việc điều động công an chính quy đã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

"Thời gian qua, Công an xã Xuân Hồng đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong kết quả đó, có vai trò đóng góp của Thượng úy Trần Trung Hiếu, người cán bộ lâu năm nhất của Công an xã Xuân Hồng tính đến thời điểm hiện tại", ông Tuân cho biết.

Nỗi đau của gia đình, thân nhân chiến sĩ Trần Trung Hiếu (Ảnh:Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, vào chiều 13/11, thượng úy Hiếu khi đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi (đóng trên địa bàn xã Xuân Hồng) đã phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán chất ma túy nên áp sát, bắt quả tang. Phát hiện công an, Bảo bỏ chạy đến quán tạp hóa gần đó, lấy chiếc kéo, lao vào đâm nhiều nhát khiến thượng úy Hiếu trọng thương.

Công an sở tại cùng người dân sau đó đưa thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An). Do bị mất máu quá nhiều dẫn tới nguy kịch, thượng úy Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6h35 ngày 17/11.

Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.