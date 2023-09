Trung úy Công an ở Thái Bình hy sinh khi ngăn chặn hai nhóm thanh niên hỗn chiến

Sáng 23/9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang điều tra việc một cán bộ công tác tại Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ) bị kẻ xấu chém trọng thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trung úy Đỗ Văn Tú tử vong sau khi bị đối tượng chém. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo vị này, khoảng hơn 21h ngày 22/9, Công an thị trấn An Bài nhận tin báo từ người dân về việc có 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên địa bàn. Thời điểm này, Trung uý Đỗ Văn T (SN 1998, trú thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, cán bộ Công an thị trấn An Bài) đang làm nhiệm vụ trực ban.

Nhận được tin báo, Trung uý T. đã báo cáo chỉ huy Công an thị trấn An Bài, đồng thời di chuyển đến khu vực xảy ra hỗn chiến để nắm bắt tình hình.

Khi Trung úy Đỗ Văn T. đang làm nhiệm vụ, chờ các tổ nghiệp vụ xuống phối hợp ngăn chặn cuộc hỗn chiến thì bất ngờ bị một đối tượng đâm trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, người cán bộ trẻ này đã hy sinh tại bệnh viện.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, tổ chức đang làm các thủ tục để đề xuất công nhận liệt sỹ cho Trung uý Đỗ Văn T. và tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.