Giá căn hộ chung cư tại TPHCM được dự báo sẽ tiếp tục tăng

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2/2024. Về giá giao dịch căn hộ chung cư, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý 2/2024, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, giá căn hộ chung cư tăng trung bình khoảng từ 5%-6,5% trong quý 2 và 25% theo năm tùy từng khu vực và vị trí.

Giá bán chung cư tăng không chỉ ở những dự án mới mở bán mà còn ở nhiều căn hộ cũ, đã được qua sử dụng nhiều năm. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, tình trạng này cũng chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn, đồng thời có dấu hiệu chững lại vào cuối quý do giá đã ở mức cao và tâm lý người mua đang ở trạng thái chờ đợi.

Trong đó, tại Hà Nội, theo khảo sát, trong quý 2 năm nay, giá rao bán một số dự án căn hộ chung cư trên thị trường có sự tăng giá cao, với mức tăng ở nhiều dự án dao động từ 20%-33%. Muốn mua căn hộ có giá bán biến động tăng chậm hơn thì người mua phải tìm đến các khu vực xa trung tâm; với giá bán 3,2-4,5 tỷ đồng/căn hộ từ 2-3 phòng ngủ.

Tại TPHCM, theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thị trường thì biến động giá rao bán căn hộ chung cư TPHCM phân khúc trung cấp (giá 35-55 triệu đồng/m2) tăng 2%; cao cấp (giá trên 55 triệu đồng/m2) tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời giá bán của các dự án chung cư đã qua sử dụng ở TPHCM cũng có xu hướng tăng, nhất là khu vực nội thành.

Theo nhận định của các báo cáo phân tích thì giá căn hộ chung cư tại TPHCM có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung dự án mới triển khai ra thị trường đang khan hiếm.

Quý 2 năm nay, giá bán biệt thự, nhà liền kề trong dự án đều có xu hướng tăng so với quý trước. Theo Bộ Xây dựng, việc tăng giá nóng tại thị trường căn hộ chung cư cũng đã có ảnh hưởng kéo theo giá nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề tại các dự án và cả nhà ở tại các khu dân cư hiện hữu có xu hướng tăng lên.

Về tình hình phát triển nhà ở thương mại trong quý 2 năm nay, Bộ Xây dựng cho biết cả nước có 9 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 5.005 căn, số lượng dự án bằng 90% so với quý 1/2024 và bằng 128,57 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tại miền Bắc có 6 dự án, miền Trung có 1 dự án và miền Nam có 2 dự án.

Về dự án nhà ở xã hội, trong quý 2 năm nay, theo báo cáo của 53/63 địa phương, có 9 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai. Trong đó, có 3 dự án hoàn thành (1 dự án hoàn thành toàn bộ, 2 dự án hoàn thành 1 phần) với quy mô 1.120 căn; có 1 dự án với quy mô 395 căn được khởi công xây dựng. Ngoài ra, có 5 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 2.876 căn.

Về lượng giao dịch bất động sản, theo tổng hợp số liệu từ 60/63 địa phương của Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý 2-2024, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công là 25.885 giao dịch (bằng 72,2% so với quý 1/2024 và bằng 87,08% so với cùng kỳ năm ngoái); lượng giao dịch đất nền thành công là 124.991 giao dịch (bằng 127,9% so với quý 1/2024 và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm ngoái).