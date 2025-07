Giá bạc vọt lên đỉnh 14 năm: Làn sóng trú ẩn lên ngôi giữa bất ổn toàn cầu gia tăng

Tính tới thời điểm hiện tại, bạc đang có giá 39,3 USD/ounce, mức tăng hơn 30% so với đầu năm. Đây cũng là mức giá cao nhất của bạc trong 14 năm trở lại đây. Tại Việt Nam, giá bạc thỏi Phú Quý tăng 4% so với tuần trước, lên mức 1.460.000 VNĐ/lượng (mua vào) và 1.505.000 VNĐ/lượng (bán ra), theo sát đà tăng của thị trường quốc tế.

Theo giới phân tích, lực mua từ các quỹ ETF là yếu tố chính thúc đẩy giá bạc tuần qua. Tổng lượng bạc nắm giữ của các quỹ đầu tư đã đạt mức cao nhất trong gần 3 năm, cho thấy niềm tin gia tăng vào vai trò trú ẩn và tiềm năng dài hạn của kim loại này.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, trong khi bất ổn chính trị gia tăng – bao gồm kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump với cả EU và Canada (30-35%) – đã khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản an toàn. Đồng thời, đà tăng giá của các kim loại công nghiệp như đồng cũng góp phần thu hút dòng vốn đến bạc, vốn là một tài sản lai giữa kim loại công nghiệp và kim loại quý.

Trong tuần này, một loạt số liệu được công bố cũng sẽ tác động tới giá bạc. Các dữ liệu kinh tế được công bố chủ yếu tập trung vào các dữ liệu về lạm phát tại Mỹ và châu Âu. Do đó, nếu các dữ liệu này tiếp tục gia tăng do chi phí từ thuế quan, điều này có thể khiến cho việc hạ lãi suất sẽ chậm hơn trong năm nay, gây áp lực trong ngắn hạn cho kim loại quý. Tuy nhiên, về mặt trung và dài hạn, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy đà tăng do nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Dữ liệu về GDP Trung Quốc trong tháng này sẽ đánh dấu mức tăng trưởng 6 tháng sau khi chính phủ quốc gia này gia tăng nỗ lực kinh thích kinh tế. Nếu dữ liệu tích cực hơn kỳ trước, giá bạc có thể được thúc đẩy nhờ triển vọng công nghiệp tại quốc gia này.

Giá bạc tiếp tục duy trì đà tăng tích cực sau một tuần tích lũy quanh mức 37-38 USD/ounce. Đà tăng mạnh mẽ, bứt phá qua các vùng kháng cự quan trọng đang giúp giá bạc tăng lên mức cao nhất trong 14 năm qua.

Với việc nhu cầu gia tăng từ quỹ ETF, giảm khối lượng bán của các nhà sản xuất, giá bạc có thể tiếp tục hướng lên cạnh trên của kênh tăng giá. Đà tăng có thể giúp giá chinh phục mức đỉnh mới và ngắn hạn có thể là trên mức 42 USD/ounce.