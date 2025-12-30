Giá bạc hôm nay 30-12: Giảm sâu, người mua hôm qua lỗ nặng

Sáng 30-12, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) vừa mở cửa giao dịch đã giảm giá bạc miếng xuống 2,88 triệu đồng/lượng mua vào, 2,91 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 200.000 đồng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý thông báo giá bạc miếng mua vào còn 2,76 triệu đồng/lượng, bán ra 2,85 triệu đồng/lượng - giảm đến 280.000 đồng so với hôm qua.

Giá bạc thỏi loại 1 kg còn lao dốc mạnh hơn. Công ty SBJ bán ra bạc thỏi loại 1 kg (khoảng 26,66 lượng) còn 77,84 triệu đồng; trong khi Phú Quý bán ra 76,31 triệu đồng - giảm hơn 7 triệu đồng so với mức đỉnh hôm qua. Đây là mức giảm rất mạnh của giá bạc trong vòng 1 ngày.

Hôm qua, giá bạc lập đỉnh 83,5 triệu đồng/kg. Những người mua bạc ở vùng giá này nếu bán ra vào sáng nay đã lỗ hàng triệu đồng.

Giá bạc đang giảm mạnh

Giá bạc trong nước lao dốc theo giá thế giới. Trong phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay, không chỉ vàng mà bạc cũng bị bán tháo khiến giá giảm sốc.

Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 73,54 USD/ounce, giảm khoảng 10% chỉ trong 1 phiên.

Mức đáy trong phiên thậm chí còn lùi sâu về 70,9 USD/ounce, giảm tới 19% so với mức đỉnh 83,5 USD/ounce lập một ngày trước đó.

Theo giới phân tích, bạc đang bị chốt lời mạnh sau giai đoạn tăng nóng và liên tục lập những đỉnh mới trong năm. Từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng khoảng 170% - trước phiên lao dốc.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,33 triệu đồng/lượng.