Genki Sushi tăng tốc tại Việt Nam: Tàu Kousoku “vào ga” Crescent Mall

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2026 - Chỉ chưa đầy một năm sau khi gia nhập thị trường Việt Nam, chuỗi nhà hàng sushi đến từ Nhật Bản - Genki Sushi tiếp tục đánh dấu bước tiến mới với nhà hàng thứ hai. Tọa lạc tại 4F - 22 TTTM Crescent Mall, nhà hàng mới hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho thực khách trong lần ra mắt này.

Hành trình của những chuyến tàu Kousoku

Từ năm 1968 đến nay, trong suốt 58 năm hình thành và phát triển, Genki Sushi đã chinh phục thực khách tại nhiều quốc gia bằng hương vị Nhật Bản cùng trải nghiệm ẩm thực độc đáo với mô hình phục vụ bằng tàu Kousoku. "Chuyến tàu" khởi hành từ Nhật và lần lượt có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan,… trước khi đến Việt Nam.

Sức hút của thương hiệu trong không chỉ nằm ở mô hình tàu Kousoku độc đáo, mang món đến tận bàn; mà còn ở thực đơn đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng ở từng thị trường. Bên cạnh đó, thực đơn còn được biến tấu đa dạng với các món ăn theo mùa độc đáo, một sự kết hợp đầy sáng tạo giữa công thức nguyên bản với nét đặc trưng của từng quốc gia. Chính sự nhạy bén trong việc thấu hiểu khẩu vị của mỗi thị trường mà mình đặt chân đến đã giúp Genki Sushi nhanh chóng chiếm trọn niềm tin ngay từ những ngày đầu tiên.

Nhà hàng Genki Sushi tại Việt Nam

Từ bước chân đầu tiên đến "trạm dừng" thứ hai tại Việt Nam

Tiếp nối thành công của nhà hàng đầu tiên tại Saigon Centre, Genki Sushi chính thức khai trương nhà hàng thứ hai tại Crescent Mall - cũng là "trạm tàu" thứ hai tại Việt Nam. Đây là bước đi nằm trong chiến lược mở rộng toàn cầu của thương hiệu, đồng thời cũng là hành trình đưa trải nghiệm ẩm thực độc đáo và mới lạ từ Nhật Bản đến gần hơn với thực khách Việt.

Để giữ vững vị thế trên thị trường, ngay từ những ngày đầu tiên, đội ngũ nòng cốt của Genki Sushi đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt dưới sự giám sát của chuyên gia đến từ các thị trường khác. Điều này đảm bảo mỗi món ăn phục vụ cho thực khách Việt đều đồng nhất về chất lượng và hương vị với các thị trường quốc tế. Sự ủng hộ từ các khách hàng trung thành tại chi nhánh đầu tiên là minh chứng rõ nhất cho chất lượng món ăn và sức hút của mô hình sushi này.

Nhà hàng thứ hai tại Crescent Mall có diện tích lớn hơn, tăng thêm số lượng chỗ ngồi và đặc biệt, bổ sung thêm đường tàu, để khách hàng có thể trải nghiệm trọn vẹn những món ăn ngon bên chuyến tàu Kousoku có 1-0-2.

Menu hơn 140 món mang hương vị Nhật Bản - cốt lõi của thành công

Genki Sushi luôn đặt chất lượng nguyên liệu làm tiền đề để tạo ra những món ăn đạt chuẩn. Điều này giúp cho mỗi dĩa sushi đến tay thực khách đều đảm bảo độ tươi ngon và hương vị Nhật Bản đặc trưng. Từ các nguyên liệu quen thuộc đến cao cấp như cá hồi NaUy, trứng cá hồi, tôm đỏ Nhật, lươn Nhật, ốc xoắn Nhật,… tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và bảo quản nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng của thương hiệu.

Sở hữu thực đơn phong phú hơn 140 món đậm chất Nhật Bản, Genki Sushi mang đến một hành trình ẩm thực đa dạng lựa chọn từ sushi, sashimi đến các món nóng như cơm, udon, tempura,... Không chỉ mang đến hương vị truyền thống, thực đơn Genki Sushi còn được tinh tế điều chỉnh để phù hợp với mọi đối tượng thực khách: người lớn tuổi, trẻ em, tệp khách gia đình, nhóm bạn và nhân viên công sở.

Đặc biệt trong năm vừa qua, Genki Sushi còn liên tục tạo nên sự chú ý với các chương trình đặc biệt: Jumbo Sushi với kích thước ấn tượng từ 22–27 cm, Gỏi Cá Hồi Tài Lộc ra mắt trong dịp Tết Bính Ngọ hay gần đây nhất là Đại tiệc Hải sản mùa Xuân với những nguyên liệu cao cấp, đặc sắc nhưng giá cả vô cùng hợp lý như cá bơn Nhật, cá trích Nhật ép trứng và các món ăn biến tấu từ cá hồi.

Chính sự chú trọng vào chất lượng nguyên liệu và thấu hiểu nhu cầu của các thực khách đã giúp Genki Sushi từng bước ghi dấu ấn mạnh mẽ trên hành trình phát triển của thương hiệu.

Jumbo Sushi & Gỏi Cá Hồi Tài Lộc

Công nghệ phục vụ hiện đại - Gắn kết mọi không gian

Tại Genki Sushi, quy trình gọi món được tối ưu hóa hoàn toàn qua mã QR, giúp thực khách chủ động chọn món ngay tại bàn. Chỉ sau khi xác nhận các món đã gọi, bếp mới bắt đầu quy trình chế biến để đảm bảo độ tươi ngon tuyệt đối của món ăn. Đây cũng chính là điểm giúp Genki Sushi trở nên khác biệt trên thị trường.

Không chỉ ghi điểm với không gian rộng rãi, nhà hàng thứ hai của Genki Sushi tại Crescent Mall còn nâng cấp trải nghiệm thực của khách nhờ bổ sung thêm một đường tàu, giúp tối ưu tốc độ phục vụ so với chi nhánh Saigon Centre.

Tại đây, tàu Kousoku không chỉ là phương tiện vận chuyển món ăn, mà còn trở thành "nhân vật" kết nối mọi người, khi thực khách có thể theo dõi từng chuyến tàu mang theo những đĩa sushi tươi ngon cập bến đến từng bàn, tạo nên không gian ẩm thực sinh động và đầy hứng khởi.

Từ khu vực bàn dành cho khách đi một mình đến không gian cho nhóm bạn hay gia đình, tất cả đều được Genki Sushi thiết kế linh hoạt, mang đến trải nghiệm ẩm thực hiện đại và trọn vẹn nhất cho thực khách.

Với sự đầu tư này, Genki Sushi tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành địa điểm quen thuộc của các tín đồ ẩm thực Nhật Bản nói chung và yêu thích sushi nói riêng tại Việt Nam.

Tàu Kousoku phục vụ sushi đến tận nơi cho khách

Chương trình khuyến mãi khai trương

Mừng khai trương nhà hàng thứ 2 tại Crescent Mall, Genki Sushi mang đến nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng thú vị:

- Với hóa đơn từ 500.000VNĐ, khách hàng sẽ nhận ngay 01 Hộp Quà Bí Mật.

- Với hóa đơn từ 600.000VNĐ, khách hàng sẽ được tặng voucher trải nghiệm miễn phí 1 trong 4 món Sashimi: Cá Hồi, Cá Ngừ, Cá Hồi Sốt Chua Cay và Cá Ngừ Sốt Chua Cay.

- Tặng bánh cá Taiyaki và Mochi cho khách hàng review trên Google Maps từ 20/03 đến 20/05/2026.

Truy cập tại Genki Sushi Vietnam để biết thêm chi tiết thông tin chương trình.