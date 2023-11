Gặp gỡ thần tượng Westlife, cơ hội có 1-0-2 từ VPBank

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, khán giả Việt Nam sẽ chính thức được tái ngộ Westlife sau 12 năm chờ đợi với 2 đêm diễn thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour. Đêm diễn đầu tiên đã ''sold-out'' chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, đêm diễn thứ 2 cũng đã bán hết sạch các hạng ghế trên khán đài. Dự kiến sẽ có hơn 30 nghìn khán giả đổ về SVĐ Thống Nhất trong 2 đêm 21 và 22/11.

Được biết đến với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất mang Westlife về Việt Nam, tăng thêm 1 đêm diễn, VPBank đã giúp các fan hâm mộ có thêm cơ hội chiêm ngưỡng và đắm chìm cùng những ca khúc bất hủ của ban nhạc này tại Việt Nam. Không chỉ dành tặng hơn 5.000 tấm vé tham dự đêm nhạc, VPBank còn mang đến 4 cơ hội vàng gặp gỡ, giao lưu và chụp ảnh với Westlife ngay trước "giờ G" của đêm diễn đầu tiên.

Để có cơ hội sở hữu một trong 4 tấm vé đặc biệt này, khách hàng chỉ cần tham gia mini game do VPBank tổ chức, được đăng tải trên fanpage của ngân hàng. Cách thức tham gia cực đơn giản, chỉ với 2 bước gồm: chia sẻ bài viết trên fanpage VPBank ở chế độ công khai kèm "hashtag" theo quy định và bình luận lý do yêu thích ban nhạc bên dưới bài post. VPBank sẽ chọn ngẫu nhiên 4 khách hàng may mắn để trao tặng các tấm vé này.

Chương trình kéo dài đến hết ngày 14/11 và kết quả những người may mắn sẽ được VPBank công bố muộn nhất vào ngày 16/11. Hiện chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các fan hâm mộ, bạn hãy nhanh tay tham dự chương trình để giành lấy cơ hội gặp gỡ các thần tượng của tuổi thanh xuân nhé.

Những năm qua, VPBank vẫn luôn là thương hiệu gắn liền với những sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp, thành công mang các tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới đến Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Steve Aoki… Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế "thịnh vượng" của ngân hàng không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Sau 12 năm quay trở lại Việt Nam, ban nhạc này hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục hoành tráng hơn, với lượng khán giả đông đảo hơn hẳn show diễn đầu tiên. Theo thông tin từ Ban tổ chức, 4 "chàng trai miền Tây" sẽ thể hiện một liên khúc đặc biệt trong đêm diễn tới đây. Đối chiếu với list trình diễn trước đó của Westlife trong hành trình The Wild Dreams Tour, có thể 4 chàng trai sẽ trình diễn liên khúc các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA gồm: Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music.

Đây là liên khúc mà Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour, chỉ diễn tại một số nơi tiêu biểu như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm. Điều này chứng tỏ Westlife và ekip đã có sự ưu ái nhất định dành cho giới hâm mộ Việt Nam!

Để tham gia mini game Gặp gỡ thần tượng, vui lòng tham khảo Tại đây.