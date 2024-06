Bạn còn thiếu gì để có chuyến du lịch hè hoàn hảo?

Các bãi biển ở Việt Nam là những địa điểm lý tưởng, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào mùa hè. Đây là lúc mọi người có thể tận hưởng khung cảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng, trải nghiệm nhiều môn thể thao biển và những món ăn địa phương hấp dẫn. Một chuyến du lịch mùa hè cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là tìm ra nơi phù hợp với bạn để có thể vui vẻ tận hưởng suốt chuyến đi. Dưới đây là danh sách thành phố và bãi biển tiêu biểu cùng với những đặc điểm nổi bật của từng nơi:



Phú Quốc - Kiên Giang

Phú Quốc là quần đảo xinh đẹp nằm sâu trong vùng vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Ở vùng biển phía Nam của tổ quốc, đảo Ngọc Phú Quốc – hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây. Nước biển trong vắt, những dòng suối yên bình cùng nhiều hải sản độc đáo chính là lợi thế tuyệt vời của du lịch Phú Quốc. Nơi đây thu hút du khách trong và ngoài nước bởi các loại hình du lịch đa dạng, với tài nguyên biển, đảo phong phú; hệ sinh thái rừng, biển đa dạng.

Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng

Nhắc tới Đà Nẵng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các địa điểm tham quan nổi tiếng như Cầu Rồng, Bán đảo Sơn Trà, Công viên Châu Á, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, bờ sông Hàn. Một thành phố trẻ trung, hiện đại và đầy sức sống đây cũng là một trong những điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ hè với đặc sản ẩm thực đa dạng và phong phú.

Biển Nha Trang - Khánh Hoà

Nha Trang cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du lịch Việt Nam, đặc biệt là vào mùa hè. Với những bãi biển tuyệt đẹp, những địa điểm tham quan nổi tiếng, cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn đa dạng, Nha Trang chắc chắn sẽ làm hài lòng các bất cứ ai đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây.

Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được công nhận bởi UNESCO. Mặc dù chủ yếu nổi tiếng thế giới với những mỏm đá vôi nhấp nhô trên biển, nhưng Hạ Long còn tự hào với hàng loạt những bãi biển riêng, nổi bật nhất là Bãi Cháy, bãi biển nhân tạo thu hút rất đông du khách.

Chưa hết, nếu có thời gian, bạn hãy ghé Bãi Đông vào thời điểm bình minh và hoàng hôn để ngắm nhìn khoảnh khắc chuyển giao của trời đất. Khi đó, ánh sáng của mặt trời sẽ hòa với màu xanh của nước biển, thêm âm thanh nhẹ nhàng của tiếng sóng chắc chắn sẽ tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ vô cùng.

Ngoài chọn địa điểm và chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính thì đi du lịch vào thời gian cao điểm du khách phải đối diện với nhiều rủi ro, trong đó việc hoãn, huỷ tour hoặc chuyến bay vì những lý do khách quan có thể ảnh hưởng đến lịch trình và công việc của bạn. Trong trường hợp này, Bảo hiểm du lịch trở thành một phần không thể thiếu, mang đến cho chúng ta sự an tâm tuyệt đối để có thể tận hưởng kỳ nghỉ mà không lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra. Đặc biệt, khách du lịch tự túc hoặc yêu thích những tour du lịch thám hiểm, mạo hiểm cũng nên chọn cho mình một gói bảo hiểm phù hợp từ những đơn vị uy tín. Chính vì vậy, hãy chuẩn bị bảo hiểm du lịch để đảm bảo một kỳ nghỉ lễ an tâm và trọn vẹn.

Bảo hiểm du lịch Cathay có lợi ích gì?

Bảo hiểm du lịch Cathay cung cấp rất nhiều quyền lợi hữu ích cho khách hàng, trong đó phải kể đến các quyền lợi đặc biệt về rủi ro sức khỏe có thể xảy ra trong chuyến du lịch như tử vong, thương tật lên đến 200 triệu đồng. Đồng thời là các quyền lợi bổ sung như trễ chuyến bay, hoặc hủy chuyến, quay đầu, hạ cánh ở địa điểm khác cũng có thể được chi trả lên đến 1 triệu đồng. Và những vấn đề liên quan đến hành lý và giấy tờ, bảo hiểm cũng nằm trong gói sản phẩm khi xảy ra thất lạc, mất mát hoặc tai nạn.

Bảo hiểm du lịch chính là một tấm khiên bảo vệ bạn và gia đình khỏi những rủi ro không lường trước được. Đầu tư vào sự an tâm để mỗi chuyến đi không chỉ là những trải nghiệm thú vị, mà còn giúp cho kì nghỉ trở thành kỷ niệm an toàn và vui vẻ.

Trong mùa hè này, Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam liên tục tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn và đa dạng. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn trong các gói sản phẩm bảo hiểm du lịch từ Hạng Bạc, Hạng Vàng và Bạch Kim, với mức phí bảo hiểm từ chỉ 19,000 đồng. Hãy nhập mã SUMMER khi thanh toán để nhận ưu đãi đặc biệt trong mùa hè này.

