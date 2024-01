Gặp ekip Hỏa Lò - một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023: Chúng tôi đã rơi nước mắt

Tối 27/1, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2023 đã chính thức diễn ra tại tại trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn - SECC. Với chủ đề Dám đam mê Dám rực rỡ, Gala WeChoice Awards 2023 đã mang đến những cảm xúc, những nguồn cảm hứng ấn tượng đối với khán giả.

Và hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Năm nay, bên cạnh những câu chuyện, những con người mang đến cho xã hội nhiều hơn niềm tin vào sự tử tế cũng như khát vọng hướng tới một tương lai rực rỡ, một đề cử thu hút sự chú ý của các bạn trẻ Gen Z phải nhắc đến Đội ngũ Truyền thông của Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Đó là những người trẻ yêu lịch sử, biến những thứ tưởng là “khó nhằn” trở nên viral hơn. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Team Hỏa Lò chính thức lộ mặt trước công chúng.

Tại Gala WeChoice Awards 2023, Team Hỏa Lò được xướng tên trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng và là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng.

Không giấu được niềm vui, sự hạnh phúc và cả những tự hào, các đại diện của Team Hỏa Lò đã có chia sẻ nhanh: “Chúng mình cảm thấy vui và xúc động, vẫn còn hơi run run nhưng cũng rất hạnh phúc, rất hồi hộp. Trước khoảnh khắc này, mình vẫn lăn tăn rằng thế nào là định nghĩa Dám đam mê Dám rực rỡ. Nhưng khi dự Gala, xem video Ước mơ Việt Nam, rơi nước mắt vì hình ảnh của các chị - người phụ nữ thực sự truyền cảm hứng là niềm tự hào của cả đất nước, mình hiểu rằng là khi sức mạnh của đam mê nó lớn đến mức rực sáng ra phía bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm nhận được thì khi đó chúng ta đã rực rỡ. Mỗi người đều có thể như vậy”.

“Có rất nhiều cách để thể hiện sự Dám đam mê Dám rực rỡ, chỉ riêng chuyện chúng mình xuất hiện ở đây đã là dám rực rỡ rồi. Chúng mình sẽ tiếp tục mục tiêu lan tỏa lòng biết ơn, niềm tự hào với các giá trị dân tộc đến với nhiều người hơn nữa. đấy là những điều chúng mình dám làm cho cuộc đời của chúng mình thêm rực rỡ hơn.

Hi vọng là tất cả những niềm tự hào và lòng biết ơn về thế hệ đi trước, đặc biệt là những người hi sinh xương máu, hi sinh hạnh phúc riêng tư, tính mạng của mình cho độc lập dân tộc như tại Hỏa Lò sẽ trở thành niềm truyền cảm hứng để các bạn cũng như vậy trên chặng đường của mình, chúc các bạn chân cứng đá mềm”, Team Hỏa lò nói thêm.

Cuối cùng và như thường lệ, cả team vẫn luôn hô to thông điệp muốn gửi tới mọi người: “Đi Hỏa lò đi mọi người ơi”.

Team Hỏa lò lần đầu lộ diện

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Với thông điệp "Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ", WeChoice Awards 2023 là nơi để kể những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tử tế tiếp nối nhau, về những con người dẫu bình thường nhưng vẫn sống một cuộc đời thật trọn vẹn và rực rỡ. Mega Livestream Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023 diễn ra vào lúc 17h30 ngày 27/01/2024, được phát sóng trên toàn bộ hệ thống truyền thông của VCCorp và các Đối tác Truyền thông: Nền tảng TikTok, Siêu ứng dụng VieON, Tập đoàn Truyền thông & Công nghệ MCV,... Thông tin chi tiết xem tại wechoice.vn.