Call me Duy chia sẻ tự hào khi được vinh danh ở hạng mục Z-KOC - Gương Mặt KOC GenZ Tiềm Năng tại WeChoice Awards

Cuối cùng, sau những ngày chờ đợi, Gala WeChoice Awards 2023 đã chính thức diễn ra tại trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn - SECC tối ngày 27/1. Bầu không khí tại Gala đang cực nóng, đặc biệt khi hạng mục Z-KOC - Gương Mặt KOC GenZ Tiềm Năng vừa được công bố.

Năm nay, WeChoice Awards 2023 xuất hiện hạng mục GENZ AREA nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Một trong số đó, Z-KOC - Gương Mặt KOC GenZ Tiềm Năng tập hợp những người trẻ không ngừng bồi đắp kinh nghiệm và bản lĩnh, luôn tìm kiếm cơ hội để kiến tạo cho mình các thành tích mới trên con đường trở thành KOC chuyên nghiệp. Họ được kỳ vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hạng mục Z-KOC tại WeChoice Awards 2023.

Với hơn 58,552 lượt bình chọn, Call me Duy là cái tên được xướng lên tại hạng mục Z-KOC - Gương Mặt KOC GenZ Tiềm Năng. Một KOC "lão làng" như Call me Duy đã vượt qua những gương mặt KOC tiềm năng khác như Bé Đăng, Trang Kiến, Kim Hấu, Châu Khả Di để dẫn đầu. Đây là một chiến thắng cực kỳ thuyết phục với những cột mốc sáng rực trong sự nghiệp của Call me Duy năm 2023 vừa qua.

Với hơn 58,552 lượt bình chọn, Call me Duy đã có một chiến thắng ngoạn mục

Call me Duy chia sẻ sau khi nhận giải.

Call me Duy nhận giải Z-KOC - Gương Mặt KOC GenZ Tiềm Năng

Ngay sau khi nhận giải, Call me Duy chia sẻ rằng cảm thấy tự hào khi được vinh danh tại WeChoice Awards 2023: "Dám đam mê Dám rực rỡ với Duy tức là phải xây dựng được cuộc sống của mình, đảm bảo về mọi nền tảng cơ bản nhất như tài chính, học thức,... để có thể tự tin làm những điều mình muốn, mình nghĩ và thử thách mà mình đang ngại ngùng. Rực rỡ thì khi nào Duy cũng rực rỡ, còn dám đam mê đó là điều kéo dài suốt 6 năm qua. Việc được vinh danh và công nhận này có ý nghĩa với cộng đồng đang theo đuổi ngành nghề livestream."

Đồng hành với WeChoice Awards 2023 là đơn vị GSM - một thương hiệu đang trên đà vươn ra thế giới với triển vọng trở thành thương hiệu cung cấp dịch vụ gọi xe quy mô toàn cầu, đồng thời là start-up gọi xe có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và tốc độ mở rộng nhanh nhất khu vực trong tương lai. Là thương hiệu của GSM, Xanh SM triển khai chiến dịch "Đi xe Xanh về đón Tết Xanh" từ 15/1 đến hết Tết Âm Lịch, lan tỏa thông điệp đón Tết thân thiện môi trường.