Gặp 3 cô gái độc thân đi ngược quan điểm trong việc mua nhà: Phụ nữ thời đại mới không còn phụ thuộc vào bạn đời!

Rất nhiều phụ nữ độc thân ở Trung Quốc đang có xu hướng mua nhà tại các thành phố lớn. Báo cáo nhà ở cho phụ nữ năm 2019 tại nước này lại cho thấy, tỷ lệ người mua nhà là phụ nữ độc thân đang tăng lên hàng năm. Xu hướng này xuất hiện cách đây 5 năm khi số liệu năm 2016 xác nhận, phụ nữ mua nhà ở Bắc Kinh chiếm hơn 46%, hơn nửa trong số đó chưa lập gia đình.

Còn theo The New York Times, nữ giới độc thân thường mua nhà muộn hơn so với nam giới độc thân, tức là họ cũng bỏ lỡ nhiều năm thu lợi từ ngôi nhà: "Trong lịch sử, đàn ông là người nói về tiền bạc và không ngại thảo luận về việc đầu tư. Vì thế, họ thường bắt đầu sớm hơn phụ nữ".

Không dừng lại ở đó, phụ nữ độc thân ở nhiều quốc gia cũng đang có xu hướng mua nhà trước khi kết hôn ngày càng nhiều - trong đó có Việt Nam! Trong bài viết này, chúng tôi đã trò chuyện với 3 người phụ nữ độc thân để hiểu rõ hơn về lý do cho quyết định của họ!

1. Thu Ngân - Trưởng nhóm truyền thông tại 1 công ty ở TP. HCM, 29 tuổi

Năm ngoái, ở tuổi 28, Thu Ngân đã quyết định dùng tiền tiết kiệm để mua một căn nhà rộng 126m2 ở quận 2 (TP. HCM). Khoảnh khắc đặt cọc và viết tên mình, Thu Ngân cho biết cô cảm thấy hạnh phúc đến mức khó diễn tả thành lời. Hiện tại, dù mỗi tháng đều phải dồn tiền để trả lãi ngân hàng nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc và rất đỗi tự hào về bản thân mình.

"Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn ủng hộ những cô gái có điều kiện mua nhà trước khi kết hôn. Nếu không phải vì không đủ khả năng thì đừng mua cùng người khác. Còn lại, mọi người chỉ cần lên kế hoạch chi tiết, chi tiêu hợp lý, giảm bớt những chi phí không cần thiết, sau đó tiết kiệm nhiều tiền hơn và sử dụng vào nơi cần sử dụng thì chắc chắn ước mơ hoàn thành mục tiêu là không xa", Thu Ngân chia sẻ.

"Năm nay tôi 29 tuổi, tôi không hề cảm thấy hoảng sợ, mỗi ngày tôi mở mắt ra và chỉ có một mục tiêu rõ ràng là phải kiếm tiền và trả các khoản vay. Điều này không ngừng thôi thúc bản thân tôi phải cải thiện khả năng kiếm tiền của mình, chỉ bằng cách này tôi mới có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu cuộc sống", Thu Ngân nói.

2. Vân Anh - Kế toán cho 1 công ty bất động sản ở Hà Nội, 28 tuổi

"Ngôi nhà mang lại cho tôi cảm giác an toàn và tự tin ngay cả khi tôi bước chân vào 1 cuộc hôn nhân" - Vân Anh mở đầu cuộc chia sẻ với chúng tôi.

"Khi mới tốt nghiệp, tôi bắt đầu thuê một căn hộ để ở riêng 1 mình. Sau này, vì chán việc chuyển nhà nên tôi dùng tiền tiết kiệm và tiền vay để mua một căn nằm ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Cuộc sống lúc đó của tôi diễn ra khá êm đềm, chỉ có một chút áp lực về mặt tài chính do hàng tháng phải trả khoản vay cho ngân hàng.

Sau khi kết hôn, vì chồng tôi có một căn hộ ở thành phố nên tôi đã cho sinh viên đại học gần đó thuê căn hộ này. Căn hộ được tôi trang trí tỉ mỉ nên khách thuê không khi nào thiếu, lại rất "phóng tay".

Tất nhiên, căn hộ này thực sự đã phát huy giá trị khi tôi mang thai. Ở tháng thứ 5 của thai kỳ, tôi nghỉ làm để tĩnh dưỡng, giữ gìn sức khoẻ. Tuy nhiên tôi không phải lo lắng quá nhiều vì tiền thuê căn hộ này cho phép tôi có một cuộc sống tương đối thoải mái trong thời gian mang thai", Vân Anh cho rằng, căn nhà không những đem lại lợi ích về kinh tế mà còn có nhiều ảnh hưởng tích cực tới tinh thần của cô.

"Sau này, khi tôi sinh con, mẹ chồng tôi chuyển đến sống cùng chúng tôi. Tuy bà đến để chăm sóc cháu nhưng ở lâu ngày kiểu gì cũng sẽ có những rắc rối giữa mẹ chồng và con dâu. Sau nhiều lần cãi vã, tôi đã trực tiếp dọn về một căn hộ chung cư, vốn dĩ muốn bình tĩnh vài ngày, không ngờ trong khoảng thời gian này, chồng tôi cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề giữa mẹ chồng và tôi nên đã chủ động dọn ra một căn hộ chung cư để ở cùng tôi. Bố mẹ chồng tạm thời về ở cùng nhà cũ. Một thời gian sau, các vấn đề được hoá giải và mọi người lại vui vẻ với nhau như xưa.

Bây giờ tôi thực sự vui mừng vì ngày đó đã mua một căn nhà. Điều này giúp tôi không phải thỏa hiệp trong mối quan hệ gia đình căng thẳng, đồng thời nó cũng mang lại cho tôi thêm một lớp an toàn trong hôn nhân", Vân Anh nhấn mạnh.

3. Phương Linh - Chuyên viên ngân hàng ở Quảng Ninh, 27 tuổi

Nói qua về Phương Linh, cô cho biết mình là con một, gia cảnh về cơ bản rất bình thường. Cô không thể trông cậy vào ai, hoàn toàn chỉ có thể tự mình kiếm tiền để mua nhà.

"Theo trí nhớ của tôi, bố mẹ tôi bán rau ở trong huyện, đi sớm về muộn, rất khó khăn. Ngôi nhà chúng tôi ở cũng vậy, chỉ là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ mà bố mẹ tôi ở chung trong đơn vị làm việc trước khi họ bị sa thải.

Về phần tôi, kể từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm việc chăm chỉ nhưng luôn cố gắng về nhà thật nhiều. Vào tháng 5 năm ngoái, khi tôi dùng toàn bộ số ngày nghỉ phép hàng năm của mình để về quê chơi với bố mẹ, chợt phát hiện ra đám tóc bạc đã xuất hiện. Bố tôi lúc đó mới lâm bệnh, ông trở nên gầy yếu hơn trước... Giây phút này cũng là khoảnh khắc tàn khốc nhất đối với một đứa con duy nhất của cả gia đình như tôi. Khoảnh khắc đó giúp tôi chợt nhận ra rằng, đã đến lúc mình phải gánh vác trách nhiệm của cả gia đình trên vai.

Từ đó thỉnh thoảng tôi gọi điện về nhà và gọi video, tôi rất muốn đưa bố mẹ về bên mình, chỉ khi nhìn thấy họ mỗi ngày, tôi mới cảm thấy yên tâm.

Cuối năm ngoái, tôi cố gắng xin được lời mời làm việc từ một nhà máy lớn, lương của tôi tăng gấp đôi so với trước, tôi lập tức rút tiền tiết kiệm bao năm, xin bố mẹ góp một ít tiền để trả trước và mua một căn nhà. Nhà rộng 96m2, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, số tiền dư ra được dùng để trang trí đơn giản và đón bố mẹ về ở cùng", Phương Linh chia sẻ về lý do cô quyết định mua nhà.

"Hiện tại chúng tôi đang sống rất hạnh phúc", Phương Linh cho rằng, chính điều này đã giúp cô có thêm động lực để lo cho cuộc sống phía trước.

Cuối cùng, Phương Linh cho biết thêm, cô đang tận hưởng cuộc sống của mình sau khi mua nhà, tuy áp lực rất nhiều nhưng nó luôn song hành cùng động lực, khiến cô có thêm niềm tin và hạnh phúc hơn.

Nhìn chung, có thể thấy quyết định mua nhà giúp phụ nữ độc thân thời hiện đại có thêm nhiều cảm xúc tích cực, đồng thời tự tin khẳng định vị thế của bản thân. Và đây có thể là những bước tiến lớn nhất trong cuộc sống của họ.