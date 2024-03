Vì sao người giàu ít khi mua nhà cũ? Sau 3 năm dọn đến ở, tôi hối hận thì cũng đã muộn

*Dưới đây là bài chia sẻ của một tác giả Lưu Kiến Đoàn được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).



Đối với hầu hết mọi người, mua nhà là một sự kiện lớn trong đời. Bởi lẽ việc sở hữu một căn nhà là bước quan trọng để ổn định tài chính. Tuy nhiên theo dòng chảy của xã hội, giá nhà càng ngày càng đắt đỏ nên việc mua được một căn nhà cho riêng mình ở một thành phố lớn là điều thực sự khó khăn. Cũng vì thế nên thay vì “tậu” nhà mới, nhiều người đã tìm đến một phân khúc giá rẻ hơn đó là những căn nhà cũ, với mức giá ưu đãi hơn nhiều. Tôi cũng không phải ngoại lệ.

3 năm trước, sau 7 năm đi làm, tôi cũng đã tích góp được một khoản kha khá để cưới vợ và mua nhà. Tuy nhiên, vì chi phí cho đám cưới và tuần trăng mật có nhiều khoản phát sinh nên số tiền để mua nhà bị hao hụt đi khá nhiều so với dự tính. Hơn nữa, vì chỗ làm của hai vợ chồng tôi đều ở trung tâm thành phố nên nếu muốn sắm được một căn hộ ở đây cũng cần nhiều tiền hơn so với những vị trí xung quanh.

Vì vậy sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, vợ chồng tôi quyết định nói “không” với nhà mới mà xuống tiền mua một căn hộ khá cũ ở gần công ty mặc cho bạn bè ra sức ngăn cản. Nói về ưu điểm của “căn nhà mới”, chúng tôi rất hài lòng khi nó ở vị trí trung tâm, thuận tiện với nhiều tiện ích như di chuyển, giáo dục, y tế, mua sắm… Thế nhưng sau khi dọn tới ở được nửa năm, tôi bắt đầu nhận ra những bất tiện phát sinh khi sống trong ngôi nhà này.

Đầu tiên khi mua căn nhà cũ này, vợ chồng tôi tính toán sẽ mất một khoản phí để sửa sang lại cho mới và theo nhu cầu thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên đến lúc bắt tay vào công cuộc “làm mới”, chúng tôi mới phát hiện ra một sai lầm trầm trọng khi mua ngôi nhà này.



Theo đó, nó nằm ở tầng 7 trong một tòa chung cư khá cũ, nằm sâu trong hẻm. Hơn nữa, tòa chung cư này chỉ có 2 thang máy nhỏ và rất chậm nên việc đi lại rất bất tiện. Đặc biệt là khi sửa nhà, việc di chuyển đồ đạc, vật liệu lên xuống hay ra vào ngõ sẽ rất khó khăn và tốn thời gian. Phải mất đến 2 tháng thi công thì căn nhà chúng tôi mới có thể hoàn thiện. Dù rất muốn cơi nới để căn nhà có thể rộng rãi hơn nhưng vì cấu trúc của căn nhà cũ khá lỗi thời và đã xuống cấp nên chúng tôi không dám “mạnh tay” thay đổi.

Ở nhà này được hơn 6 tháng, vợ chồng tôi tá hỏa vì mất xe máy - phương tiện đi làm của vợ tôi. Nguyên nhân là do khu chung cư này đã cũ, cũng không có nhân viên quản lý hay bộ phận an ninh nên thiếu an toàn hơn những khu chung cư mới. Cũng vì lý do này nên sau đó, chúng tôi phải tìm một bãi đậu xe cách nhà khoảng 300m để gửi xe ở đó. Dù việc đi lại rất bất tiện nhưng chúng tôi cũng chưa tìm được phương án khả quan hơn.

Những tưởng rắc rối chỉ có thế, đến năm thứ 2 sau khi ở ngôi nhà này, vợ chồng tôi lại phát hiện hệ thống cấp thoát nước vì qua sử dụng nhiều năm nên lúc thì bị tắc nghẽn, lúc thì lại bị rò rỉ, gây ra các bất cập trong vấn đề sinh hoạt hằng ngày.

Quá mệt mỏi với những rắc rối không tên, vợ chồng tôi quyết định bán căn nhà này rồi thêm một ít tiền để mua một căn hộ mới hơn. Tuy nhiên đến lúc này, chúng tôi mới tá hỏa khi không tìm được “khách hàng” mua nhà, ai ghé thăm cũng chê khu nhà quá cũ, ở cũng bất tiện mà mua đầu tư cũng lỗ vốn. Đường cùng, vợ chồng tôi liên hệ với bên môi giới để nhờ sự giúp đỡ thì lại nhận được tin phí trung gian quá cao. Không bán được nhà, chúng tôi lại quyết định sống cùng nó thêm mấy năm nữa để kiếm thêm tiền.



Cả năm nay, chỉ nghĩ đến những rắc rối kể trên thôi cũng đã đủ khiến cho vợ chồng chúng tôi “mất ăn mất ngủ”. Đến giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao khi quyết định mua căn nhà này, bạn bè tôi lại phản ứng dữ dội đến vậy. Và sau vài năm sinh sống ở đây, tôi cũng ngẫm ra lý do mà những người có tiền lại không bao giờ chọn mua nhà cũ. Có lẽ ngoài vấn đề về tài chính và phong thủy, họ cũng đã nhìn ra những bất cập khi sử dụng chúng. Quả thật, một căn nhà mới hiện đại, đầy đủ tiện nghi, an toàn không chỉ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn mà đó còn là cách đầu tư thông minh cho tương lai.

Trong trường hợp không có đủ tài chính để mua nhà mới, tôi nghĩ mọi người nên lưu ý 3 điều quan trọng khi mua nhà cũ để hạn chế những rủi ro không đáng có. Điều thứ nhất, trước khi xuống tiền hãy kiểm tra kỹ chất lượng và kết cấu của căn nhà muốn mua. Nhà cũ sẽ có 3 vấn đề gặp phải như thấm dột, hệ thống điện nước và các vết nứt ở tường. Điều này không những gây ảnh hưởng về mặt phong thủy mà còn khiến chất lượng sống của gia đình đi xuống.

Điều thứ hai, mọi người nên mua nhà cũ ở ở những khu vực, vị trí có hạ tầng giao thông thuận tiện và xem xét kỹ vấn đề an ninh. Trước khi chốt đơn mua nhà hãy tới khảo sát khu vực xung quanh nhiều lần trong ngày để biết được chính xác tình hình môi trường sống ở đó rồi mới đưa ra quyết định.

Lưu ý cuối cùng là nên chọn nhà có kết cấu dễ cải tạo, sửa chữa và cần dự trù chi phí và cân nhắc lợi nhuận trước khi đầu tư nhà cũ. Khi đã chọn được nhà cũ ưng ý, bạn phải lên kế hoạch tu bổ, sửa chữa nhà cũ hợp lý, hiệu quả và không quá tốn kém về mặt chi phí. Nếu bạn không rành về những vấn đề trên, có thể nhờ người thân, bạn bè hay chính người môi giới có nhiều kinh nghiệm giúp bạn. Có như vậy, chúng ta mới có thể an tâm khi sống ở đó.

