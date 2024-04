App MBBank: Xác thực khuôn mặt khi thanh toán - không lo mất tiền

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi chuyển khoản trở thành thói quen tiện lợi của mỗi khách hàng, thì sự quan ngại về rủi ro bị chiếm đoạt tài sản trên các ứng dụng tài chính ngày càng nhiều hơn. Chị Huyền, đang sinh sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ: "Giờ đi ra đường để ăn uống, mua sắm, mình ít khi dùng ví mà chỉ dùng điện thoại để chuyển khoản thôi. Nên nhỡ không may điện thoại của mình mà vào tay người khác và bị lộ các thông tin cá nhân thì rất lo bị mất tiền".



Được biết, từ 01/07/2024, theo quy định của Ngân hàng nhà nước, khi thực hiện chuyển khoản với số tiền trên 10 triệu đồng, người dùng App Ngân hàng phải xác thực thông qua khuôn mặt hoặc vân tay. Đón đầu xu hướng và chủ động bảo vệ hàng triệu người dùng, MB nhanh chóng triển khai tính năng xác thực khuôn mặt khi chuyển khoản và khuyến khích khách hàng của mình kích hoạt và lựa chọn số tiền mình muốn được xác thực để nâng cấp bảo mật, không lo mất tiền.

Bằng cách sử dụng khuôn mặt để xác thực, hệ thống nhận dạng đặc điểm duy nhất trên từng khuôn mặt, tăng cường an ninh giao dịch và giảm nguy cơ lạm dụng thông tin cá nhân. Việc xác thực bằng khuôn mặt không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang đến trải nghiệm thanh toán linh hoạt và tiện lợi.

Là một người trẻ thường xuyên sử dụng App ngân hàng để thực hiện các giao dịch online, anh Thắng an tâm hơn khi giờ đây có thể xác thực 2 lớp mỗi khi chuyển tiền trên App MBBank: "Hiện nay, có rất nhiều đối tượng hacker sử dụng các cách tinh vi để đột nhập vào App ngân hàng, nên mình cũng lo ngại khi cần chuyển khoản số tiền lớn. Nhờ xác thực thêm khuôn mặt, mình thấy an toàn hơn và cũng thêm 1 bước để tránh chuyển khoản nhầm. Ngoài ra, do thu nhập cũng ở mức khiêm tốn, nên mình cũng chủ động chọn một mức tiền cần bảo vệ phù hợp để tránh rủi ro mất nhiều tiền." Ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc khối Ngân hàng số MB cho biết: "Việc xác thực khuôn mặt chỉ tốn dưới 1 giây, không làm mất đi sự thuận tiện khi trải nghiệm, nhưng giúp xác nhận chính chủ tài khoản là người chuyển khoản, tránh các rủi ro lừa đảo, chiếm đoạt qua App ngân hàng".

Với vài thao tác đơn giản trên App MBBank, việc kích hoạt xác thực bằng khuôn mặt và lựa chọn mức độ an ninh phù hợp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trước đó, MB đã triển khai chương trình "Mất tiền - MB đền" từ năm 2021, như một lời cam kết bảo vệ an toàn và bảo mật cho hàng triệu khách hàng. Điều này giúp khách hàng yên tâm khi giao dịch và chi tiêu của bản thân.

Bên cạnh đó, Hệ sinh thái siêu thẻ của MB cũng có sức hút lớn đối với khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng. Các bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection không chỉ ấn tượng với thiết kế phong phú mà còn với tính năng tiện lợi khi tích hợp thẻ ATM và thẻ tín dụng trên cùng một con chip. Thông tin khách hàng và mã CVV chỉ được cung cấp trên App MBBank cho riêng khách hàng với nhiều lớp bảo mật. Khách hàng cũng có thể tự mình kích hoạt thẻ, khoá/mở thẻ ngay trên App để bảo vệ khi cần. Với thẻ MB, khách hàng hoàn toàn yên tâm giao dịch và nhận ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm, du lịch, hay ăn uống tại hơn 100 nghìn điểm ưu đãi từ những thương hiệu uy tín nhất.

MB Bank còn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số vào nền tảng App MBBank với hơn 200 ứng dụng nhỏ. Chỉ với 1 ứng dụng người dùng có thể dễ dàng thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, cho đến đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt xe, thậm chí tham gia các hoạt động thiện nguyện ngay trên ứng dụng. Việc này giúp tối ưu hóa thời gian và mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng bận rộn. Chỉ cần một cú chạm nhẹ vào App MBBank, mọi dịch vụ sẽ được kích hoạt ngay lập tức, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho mọi người.

MB không chỉ là một ngân hàng năng động tiên phong trong cuộc đua số hoá trên thị trường, mà còn là ngân hàng "yêu và chiều" khách hàng ở mọi trải nghiệm thanh toán và trong cuộc sống hàng ngày. Bằng việc tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm khách hàng và mang đến những dịch vụ tài chính tiện lợi, MB đã tạo ra một cộng đồng tiêu dùng thông minh, năng động. Với các sản phẩm tài chính hiện đại, sáng tạo và tiên phong công nghệ, MB không chỉ củng cố vị thế của mình mà còn đóng góp tích cực vào việc định hình tương lai số của ngành tài chính tại Việt Nam.