Gần 2.000 Baby Three chứa Formaldehyde vượt mức cho phép bị tiêu hủy: Chất gây ung thư cực đáng sợ đang hiện hữu trong đồ chơi trẻ em!

Cảnh báo đỏ từ Quảng Ninh: Gần 2.000 búp bê Baby Three chứa Formaldehyde vượt mức cho phép bị tiêu hủy

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tiêu hủy 1.914 con búp bê Baby Three do phát hiện chúng chứa hàm lượng Formaldehyde vượt mức cho phép, gây nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe người sử dụng - đặc biệt là trẻ em.

Đây là số hàng bị lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh thu giữ vào ngày 16/3 khi tuần tra trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Xe ô tô chở 27 thùng đồ chơi do tài xế Hoàng Văn Lương (1991, Lạng Sơn) điều khiển, đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Qua giám định chuyên môn, các mẫu búp bê Baby Three này đều có hàm lượng Formaldehyde vượt quá ngưỡng an toàn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành tiêu hủy toàn bộ.

Baby Three là món đồ chơi gì?

Baby Three là loại búp bê nhựa nhỏ nhắn, thường có màu sắc bắt mắt, kích thước khoảng 15 - 20cm, thường được in chữ nước ngoài và bày bán tràn lan tại các chợ, cửa hàng đồ chơi giá rẻ hoặc trên sàn thương mại điện tử.

Nhờ ngoại hình đáng yêu và giá thành rẻ, dòng búp bê này được nhiều phụ huynh lựa chọn cho trẻ nhỏ chơi hoặc mua để làm quà. Tuy nhiên, sự phổ biến không đồng nghĩa với an toàn. Với hàng ngàn sản phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, người tiêu dùng hoàn toàn không được bảo vệ trước các hóa chất độc hại ẩn trong món đồ tưởng chừng vô hại này.

Formaldehyde - "Sát thủ vô hình" trong đồ chơi trẻ em

Formaldehyde là một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, thường tồn tại ở dạng khí không màu, có mùi hăng mạnh. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), Formaldehyde được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa, vải sợi, chất kết dính và bảo quản đồ dùng nhựa, trong đó có đồ chơi trẻ em.

Trong đồ chơi như Baby Three, Formaldehyde có thể được dùng để cố định màu sắc, tạo độ bóng, hoặc chống mốc. Tuy nhiên, nếu vượt quá ngưỡng cho phép, chất này trở nên vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ, nhất là khi trẻ có thói quen ngậm, cắn hoặc ôm sát mặt đồ chơi.

Tác hại khôn lường khi các loại đồ chơi như Baby Three chứa Formaldehyde vượt mức cho phép

Theo tổ chức World Health Organization (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Formaldehyde là một chất gây ung thư ở người. Khi tiếp xúc lâu dài, đặc biệt là qua đường hô hấp hoặc da, chất này có thể gây:

- Kích ứng mắt, mũi và họng

- Viêm da tiếp xúc dị ứng

- Rối loạn hô hấp, hen suyễn

- Ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương

- Tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư mũi, họng, phổi

Với trẻ nhỏ, hệ miễn dịch và nội tạng còn non yếu, việc tiếp xúc với Formaldehyde dù chỉ ở mức thấp nhưng thường xuyên cũng có thể để lại hệ quả lâu dài. Việc Baby Three chứa Formaldehyde vượt mức cho phép lại càng khiến nguy cơ này trở nên cấp tính và khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Lưu ý chọn mua đồ chơi an toàn cho con

Vụ việc tại Quảng Ninh là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ tới các bậc cha mẹ đang chọn mua đồ chơi cho con em mình. Đồ chơi không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ hợp lệ rất có thể là "ổ chứa hóa chất độc hại", gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ.

Một số lưu ý khi chọn mua đồ chơi an toàn:

- Ưu tiên sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, tem hợp quy (CR) và chứng nhận chất lượng

- Tránh xa các món đồ giá rẻ bất thường, có mùi nhựa nồng hoặc màu sắc quá sặc sỡ

- Mua hàng tại địa chỉ uy tín, siêu thị lớn hoặc cửa hàng được cấp phép

Vụ việc tiêu hủy gần 2.000 con Baby Three chứa Formaldehyde vượt mức cho phép tại Quảng Ninh, không chỉ là hành động mạnh tay của cơ quan chức năng mà còn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng. Khi sức khỏe trẻ nhỏ đang bị đe dọa bởi những món đồ chơi giá rẻ, không rõ nguồn gốc, sự cẩn trọng của cha mẹ chính là lớp bảo vệ đầu tiên.

Đừng vì vài chục ngàn đồng mà đánh đổi sự an toàn của con trẻ. Hãy là người tiêu dùng thông minh: Nói không với đồ chơi độc hại!

(Ảnh minh họa: Internet)