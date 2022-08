Gần 20 tàu cá, hơn 100 người đang nằm trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, gây mưa to diện rộng

Thông tin về tình hình ATNĐ, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Vào sáng nay, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau có khả năng đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, hôm nay khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.