Gần 1 triệu người xem thả bóng đón năm mới ở quảng trường Thời Đại

Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) hoạt động hết công suất vào đêm Giao thừa năm nay để đón đám đông mừng năm mới 2023.



Truyền thông Mỹ đưa tin, ước tính đám đông khoảng gần 1 triệu khán giả sẽ tập trung ở quảng trường, trong khi nhiều người khác lựa chọn đón năm mới tại nhà khi số ca COVID-19 tăng.

Ban tổ chức sự kiện ở quảng trường Thời Đại trước đó đã "chạy thử" màn thả bóng mang tính biểu tượng, để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Quả bóng năm nay có đường kính hơn 3,6 m, nặng khoảng 6 tấn, được kết từ hơn 2.000 viên pha lê và 32.000 đèn LED, dự kiến tạo hiệu ứng trông giống như một viên ngọc tuyệt vời trên bầu trời.

Quả cầu quảng trường Thời đại sẽ được kéo lên lúc 18h (giờ địa phương) để thả vào 23h59. (Ảnh: Reuters)

Quảng trường Thời đại chật cứng người vào thời khắc trước giao thừa, nhiều người đợi mưa chờ từ chiều. Một khán giả, Khaleel Aiyash nói: “Tôi chỉ muốn cảm nhận cảm giác trước khi quả bóng rơi và mọi thứ xung quanh, xem mọi người thích nó như thế nào”.

Vào đêm giao thừa năm 2021, lễ kỷ niệm hàng năm tại quảng trường Thời đại vẫn diễn ra, nhưng sự kiện ngoài trời chỉ dành cho những người có chứng nhận tiêm chủng. Vào năm 2020, hoạt động cũng diễn ra, nhưng người dân khi đó không được phép tụ tập đông người trên đường phố.

Trước đó, cảnh sát New York đã công bố các biện pháp chuẩn bị an ninh để đảm bảo lễ kỷ niệm năm 2023 diễn ra vui vẻ và an toàn. Kế hoạch bao gồm việc hạn chế người và phương tiện ra vào các tuyến phố xung quanh quảng trường, cũng như sàng lọc những gì mọi người có thể mang theo. Một số đồ vật bị cấm mang vào bao gồm ô, ghế, chăn, ba lô và túi lớn. Khu vực an toàn để xem thả bóng cũng cấm mang theo rượu. Người dân New York được khuyến khích đến xem thả bóng bằng phương tiện công cộng.

Quảng trường Thời đại chật cứng người vào thời khắc trước giao thừa.

Nhiều người đợi mưa chờ từ chiều.

New York và nhiều thành phố lớn ở Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch an ninh tăng cường cho các lễ hội năm mới năm nay.

Sự kiện đón năm mới tại quảng trường Thời Đại luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân với màn thả bóng biểu tượng và nhiều tiết mục đặc sắc khác.

Lần đầu tiên sau hai năm chống COVID-19, New York không áp dụng các biện pháp hạn chế chống dịch cho sự kiện ngoài trời.

Nguồn: NBC, CBS News