Những truyền thống đón năm mới độc đáo trên thế giới

Ở phía Nam nước Mỹ, người dân tin rằng ăn món Hoppin' John vào ngày đầu năm mới sẽ mang lại may mắn, bình an và thịnh vượng cho cả năm. Hoppin' John là món ăn gồm đậu Hà Lan hoặc đậu mắt đen tượng trưng cho tiền xu, thịt lợn và cơm, thường được ăn với rau cải xanh và bánh ngô tượng trưng cho màu sắc của vàng. Một số gia đình thường đặt một đồng xu bên dưới món ăn hoặc thêm thịt lợn với mong ước gặp nhiều may mắn hơn.

Nhiều quốc gia tin rằng ăn những thức ăn hình tròn vào đêm giao thừa sẽ mang lại sự thịnh vượng. Ở Italy, đậu lăng mang ý nghĩa tương tự như đậu mắt đen của món Hoppin' John, với hình tròn tượng trưng cho đồng xu. Tại Philippines, có phong tục ăn mỗi tháng một quả hình tròn trong 12 tháng trong năm với hy vọng một năm mới tiền bạc dư dả.

Người Philippines thường mặc đồ chấm bi trong dịp năm mới với mong muốn gặp nhiều may mắn. Hình tròn được cho là đại diện cho sự thịnh vượng ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tại New York, Mỹ, thả quả cầu rơi đúng khoảnh khắc giao thừa là hoạt động không thể thiếu trong dịp đón năm mới ở Quảng trường Thời đại. Truyền thống này có từ năm 1907. Quả cầu đầu tiên được làm bằng sắt và gỗ, nhưng ngày nay nó đã được nâng cấp thành quả cầu được bao phủ bởi 2.688 thủy tinh hình tam giác Waterford Crystal và 32.256 đèn LED.

Vào đêm giao thừa ở Brazil, mọi người thường chọn trang phục màu trắng để cầu may mắn và bình an trong năm mới.

Ngoài ra, ở Brazil, nếu đến bãi biển vào dịp năm mới, bạn sẽ được tham gia vào một phong tục có tên là "nhảy 7 con sóng". Mỗi lần nhảy, hãy cầu nguyện một điều ước nhé!

Ở Đan Mạch, bát đĩa vỡ là một điều tốt lãnh. Vào đêm giao thừa, người Đan Mạch sẽ đem cốc, chén, bát đĩa đến cửa nhà gia đình, người thân, bạn bè để đập. Càng có nhiều mảnh vỡ trước cửa nhà vào ngày hôm sau, người đó sẽ gặp nhiều may mắn và được nhiều người yêu mến hơn.

Từ cuối thế kỷ 19 đến nay, Tây Ban Nha có truyền thống ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa. 12 quả nho tượng trưng cho ước nguyện của 12 tháng trong năm tới.

Vào dịp Năm mới, người dân Ireland sẽ làm những miếng “bánh mì giáng sinh” rồi gõ chúng lên tường và cửa nhà. Họ tin rằng hành động này sẽ đuổi những điều xui xẻo ra khỏi nhà và đón những điều tốt lành trong năm mới.

Tại Mexico và Colombia, người dân bắt đầu năm mới bằng cách xách những chiếc vali rỗng đi bộ vòng quanh khu phố của họ với hy vọng một năm tràn ngập những chuyến du dịch.

Ở Hy Lạp, món tráng miệng trong Năm mới không đơn giản là một món ăn mà còn là một trò chơi. Mọi người sẽ giấu một đồng xu bên trong món tráng miệng bất kỳ và ai chọn đúng món có đồng xu sẽ gặp may mắn trong năm tới.

Tại Nhật Bản, theo truyền thống, người dân thường ăn "toshikoshi soba" trong dịp Năm mới. Đây là một món ăn với sợi mì kiều mạch dài, ăn nóng hoặc nguội. Sợi mì dài tượng trưng cho sự trường thọ và cây kiều mạch tươi tốt tượng trưng cho sự kiên cường.

Người dân Puerto Rico tin rằng đổ một xô nước ra ngoài cửa sổ vào Năm mới sẽ xua đuổi những điều xui xẻo. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người đi ngang qua nhé!

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, lựu là biểu tượng của sự thịnh vượng. Nếu muốn có một Năm mới tốt lành, người dân sẽ đập loại trái cây ngay trước cửa nhà.

Người dân Nam Phi có phong tục ném đồ cũ qua cửa sổ vào dịp Năm mới với ý nghĩa vứt bỏ tất cả những điều chậm trễ, cũ kỹ và không may mắn trong năm cũ.