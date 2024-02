Gần 1 triệu người xem mỹ nhân "hack cam thường" đọ sắc với nữ chính phim Mai: Chênh nhau đến 10 tuổi, visual ai sáng hơn?

Những ngày gần đây, mạng xã hội rần rần bàn luận về phim Mai của Trấn Thành. Không chỉ dành nhiều sự quan tâm cho nội dung phim, dân tình còn hết lời khen ngợi vẻ đẹp của nhân vật nữ chính do Phương Anh Đào đảm nhận. Nữ diễn viên sinh năm 1992 này hiện cũng đang là cái tên hot được rất nhiều người tìm kiếm vì lỡ u mê nhan sắc mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần thu hút của cô.

Đó cũng chính là lý do mà một đoạn clip ghi lại hình ảnh Xoài Non đọ sắc cùng Phương Anh Đào bỗng viral trên TikTok, thu hút tới gần 1 triệu lượt xem. Theo đó, cả hai chụp hình chung khi vợ chồng Xoài Non - Xemesis tham dự buổi ra mắt phim Mai .

Xoài Non chung khung hình với Phương Anh Đào

Vốn sở hữu làn da trắng bóc, Xoài Non diện chiếc đầm đen quyến rũ, nổi bật từ nhan sắc đến vóc dáng. Cô nàng vẫn trung thành với kiểu tóc sáng màu, lối makeup đậm theo style hiện đại, búp bê. Bà xã “streamer giàu nhất Việt Nam” từ lâu nay vốn đã là cái tên bảo chứng cho việc chụp góc nào cũng xinh, đẹp bất chấp camera thường. Do vậy lần này cũng không ngoại lệ, Xoài Non vẫn nhận nhiều lời khen dù đứng cạnh nữ chính Phương Anh Đào.

Bên cạnh đó, Phương Anh Đào cũng không hề thua kém đàn em. Dù chênh lệch nhau tròn 10 tuổi nhưng Phương Anh Đào vẫn được nhận xét khá trẻ trung, rạng rỡ. Ngoài đời, cô nàng ghi điểm bởi lợi thế chiều cao, gương mặt sáng chuẩn ngọc nữ điện ảnh. Thậm chí, nhiều người còn ví Phương Anh Đào có thần thái của những minh tinh Hàn Quốc trên thảm đỏ.

Màn đọ sắc khiến netizen "nhức đầu" vì ai cũng đẹp (Nguồn: @cungtamcheee)

Xoài Non ngoài đời theo style hiện đại, gương mặt hệt búp bê

Còn Phương Anh Đào hướng đến vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút

Mỗi người một vẻ nên màn đọ sắc này của cặp chị em Xoài Non - Phương Anh Đào khiến dân tình “đau đầu”, visual ai cũng đều xuất sắc, ấn tượng. Ngoài ra, không ít người cho rằng vốn dĩ 2 người đẹp theo đuổi hình tượng khác nhau, phong cách cũng khác nên rất khó để so sánh ai hơn ai.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Phương Anh Đào sở hữu nét đẹp theo kiểu nhìn vào là dễ bị rung động”.

- “Xoài Non kiểu búp bê, hiện đại. Phương Anh Đào có nét thơ riêng khác biệt. Nói chung khó chọn vì ai cũng đẹp”.

- “Visual cả 2 sáng trưng, có điều Phương Anh Đào lợi thế chiều cao hơn”.

- “Xoài Non đẹp thật, camera nào cũng đỉnh hết”.