Galaxy Z Flip7: Biểu tượng thời trang nay gói trọn cả sức mạnh AI trong lòng bàn tay

Ra mắt lần đầu vào năm 2020, dòng Galaxy Z Flip nhanh chóng trở thành biểu tượng thời thượng, nơi công nghệ gặp gỡ phong cách sống cá tính. Với thiết kế gập dọc độc đáo, thiết bị đã chinh phục người dùng yêu cái đẹp, sự linh hoạt và cả những trải nghiệm mới lạ trong tương tác hằng ngày.

Đến thế hệ thứ 7, Galaxy Z Flip7 tiếp tục củng cố tuyên ngôn cá nhân đó với màn hình phụ FlexWindow tràn viền ấn tượng, cùng loạt công cụ chụp ảnh AI mạnh mẽ. Ngoài ra, Galaxy Z Flip7 còn là cánh tay đắc lực AI trong đời sống với trợ lý Gemini Live luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Thể hiện cá tính với FlexWindow lớn nhất từ trước tới nay

Điểm nâng cấp dễ nhận thấy nhất trên Galaxy Z Flip7 chính là màn hình phụ FlexWindow với kích thước 4,1 inch và thiết kế tràn viền siêu mỏng chỉ 1,25mm. Đây cũng là màn hình phụ lớn nhất và sáng nhất từ trước đến nay trên dòng Z Flip, mang lại trải nghiệm hình ảnh rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Màn hình phụ FlexWindow tràn viền siêu mỏng lớn nhất, sáng nhất là điểm nâng cấp sáng giá trên Galaxy Z Flip7

Kết hợp cùng giao diện One UI được thiết kế lại riêng cho không gian hiển thị mới, FlexWindow giờ đây không còn đơn thuần là nơi hiển thị thông báo hay widget. Người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ trực tiếp như gọi điện, trả lời tin nhắn, xem bản đồ, điều khiển nhạc hay chụp ảnh selfie chất lượng cao - tất cả mà không cần mở máy.

Ngoài ra, màn hình khóa trên One UI 8 cũng hỗ trợ khả năng tùy biến cao, cho phép người dùng tự do thể hiện phong cách cá nhân thông qua ảnh nền, widget, phong cách đồng hồ hay hiệu ứng hiển thị yêu thích.

Studio selfie AI nằm gọn trong túi quần

Galaxy Z Flip7 tiếp tục duy trì "đặc sản" của dòng Flip: chụp selfie bằng camera sau mà không cần mở máy. Năm nay, trải nghiệm đó còn được nâng tầm với cảm biến chính 50MP mới, ống kính siêu rộng 12MP cùng loạt công nghệ hỗ trợ chụp ảnh FlexCam thế hệ mới.

Với màn hình FlexWindow lớn nhất từ trước đến nay, người dùng dễ dàng canh khung selfie trực tiếp bằng camera sau, tận hưởng chất lượng hình ảnh cao hơn nhiều so với camera trước truyền thống. Bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine thế hệ mới hỗ trợ làm đẹp da, tối ưu ánh sáng theo thời gian thực, trong khi Auto Zoom giúp giữ chủ thể luôn trong khung hình kể cả khi di chuyển. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh thu phóng dễ dàng bằng thanh Zoom Slider hoặc theo dõi trạng thái chụp thông qua hiệu ứng màu sắc (Camera Hole Visualization) - tất cả đều hiển thị rõ ràng ngay trên màn hình phụ.

Loạt nâng cấp thực tế về camera biến Galaxy Z Flip7 thành studio selfie AI vừa tay gọn túi đúng nghĩa

Ngoài ra, Galaxy Z Flip7 còn cho phép tạo bộ lọc cá nhân từ ảnh selfie yêu thích và áp dụng trực tiếp trong thời gian thực - một tiện ích lý tưởng cho các tín đồ mạng xã hội. Giờ đây, selfie bằng Galaxy Z Flip7 không chỉ nhanh, gọn mà còn chuyên nghiệp và mang đậm dấu ấn cá nhân hơn bao giờ hết.

Trải nghiệm FlexCam độc đáo, chỉ có trên dòng Galaxy Z Flip được tăng cường biến hoá trăm kiểu chụp - chỉnh chuyên nghiệp nhờ trợ thủ Galaxy AI

Đặc biệt, Galaxy Z Flip7 vẫn kế thừa những tính năng "ruột" của dòng Flip: FlexCam cho phép chụp ngay khi gập máy một nửa, và Dual Preview giúp cả bạn lẫn người được chụp đều thấy trước khung hình - giảm thiểu việc chụp đi chụp lại. Bên cạnh đó, người dùng còn có trong tay bộ công cụ Galaxy AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh hậu kỳ như Best Face (tự động chọn khoảnh khắc đẹp nhất khi chụp nhóm), Object Eraser (xóa vật thể không mong muốn trong ảnh) hay Instant Slow-mo (tạo video chuyển động chậm chỉ bằng một chạm) để hoàn thiện bức ảnh một cách nhanh chóng và ấn tượng hơn.

Trợ lý AI luôn sẵn sàng ngay trên màn hình phụ

Với Galaxy Z Flip7, FlexWindow không chỉ là nơi xem giờ hay trả lời nhanh tin nhắn - mà đã trở thành một trung tâm thông minh thực sự, nơi Galaxy AI hiện diện mọi lúc để hỗ trợ bạn từ những việc nhỏ nhất.

Chỉ bằng giọng nói, bạn có thể gọi Gemini Live để hỏi đường, kiểm tra lịch họp, nhắn tin nhanh hay thậm chí xin gợi ý phối đồ phù hợp thời tiết. Tất cả được xử lý ngay trên màn hình phụ - không cần mở máy, không cần thao tác phức tạp. Nhìn thấy gì, hỏi ngay được - kể cả khi bạn đang đưa điện thoại lên để chia sẻ hình ảnh từ camera cho AI phân tích theo thời gian thực.

Người dùng có thể giao tiếp với Gemini ngay trên FlexWindow bằng lời nói để biến mọi ý tưởng thành hiện thực

Đáng chú ý, Galaxy Z Flip7 còn là một trong những thiết bị đầu tiên được cài sẵn One UI 8 và Android 16, mang đến nhiều tính năng Galaxy AI tối ưu riêng cho màn hình phụ. Ví dụ như Now Bar - thanh hiển thị thông tin thời gian thực như tiến độ tập luyện, hướng dẫn chỉ đường, hay bài hát đang phát. Trong khi đó, Now Brief sẽ tự động hiện ra các thông tin quan trọng như lịch bay, thời gian nên rời nhà, hoặc video YouTube bạn nên xem hôm nay - tất cả đều được AI cá nhân hóa dựa trên thói quen sử dụng.

Hàng loạt nâng cấp phần cứng thiết thực khác

Không chỉ cải tiến ở màn hình phụ, camera hay trải nghiệm AI, Galaxy Z Flip7 còn mang đến loạt nâng cấp đáng chú ý về phần cứng để trở thành một chiếc smartphone linh hoạt, tiện dụng hơn bao giờ hết. Galaxy Z Flip7 được trang bị viên pin 4.300mAh - lớn nhất trong lịch sử dòng Flip - kết hợp cùng vi xử lý tiến trình 3nm mới nhất để mang lại thời lượng sử dụng tới 31 giờ khi xem video.

Hàng loạt nâng cấp đáng giá biến Samsung Galaxy Z Flip7 thành sự kết hợp hoàn hảo giữa AI thông minh và hiệu năng Ultra

Màn hình chính kích thước 6,9 inch cũng là lớn nhất từng có trên dòng Flip, với tỷ lệ chiều ngang tiệm cận dòng Galaxy S25+, mang lại trải nghiệm xem nội dung và đa nhiệm thoải mái hơn trong một thiết kế vẫn cực kỳ nhỏ gọn - chỉ 6,5mm khi mở và trọng lượng chỉ 188g. Ngoài ra, Galaxy Z Flip7 còn được Samsung cam kết cập nhật hệ điều hành Android và bản vá bảo mật trong suốt 7 năm - mức hỗ trợ dài nhất từ trước tới nay trong ngành smartphone.

