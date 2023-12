G-Dragon lộ diện sau khi được tuyên bố vô tội cáo buộc chất cấm, chia sẻ gây sốt: ''Dạy cách sống hoà bình"

Sáng 19/12, truyền thông Hàn đưa tin cáo buộc chất cấm của G-Dragon đã chính thức được khép lại sau 2 tháng khiến dư luận chao đảo. Theo đó, cảnh sát quyết định không khởi tố, thủ lĩnh BIGBANG hoàn toàn âm tính với chất kích thích và được kết luận vô tội. Dù đã sớm dự đoán được kết quả, nhưng với tin chốt tích cực thế này, cộng đồng fan vẫn cực kì phấn khích.

Ngay sau khi được tuyên vô tội, G-Dragon lộ diện trên Instagram, bên cạnh cô em thân thiết CL. ''Anh Long" xuất hiện trong outfit đơn giản nhưng cực ngầu, khí chất ngôi sao nổi bật. Đây là một trong những hình ảnh hiếm hoi của G-Dragon hậu scandal chấn động. Anh thường xuyên cập nhật MXH nhưng ít khi chia sẻ về các sự kiện công khai hay khoe visual như trước. Được biết, hình ảnh trên được chụp tại sự kiện Kenzo ngày 15/12.

Loạt story trên Instagram của G-Dragon và PMO

Không chỉ có ảnh chất lượng, G-Dragon đã thả ''hint" hé lộ tương lai với nhiều hoạt động mới. Trên Instagram cá nhân, G-Dragon đăng story của trend ''Guardians of Daisy'', mang ý nghĩa ủng hộ anh trong cáo buộc chất cấm vừa qua. Đây như động thái ăn mừng tin vui ồn ào khép lại. Bên cạnh đó, tài khoản brand PMO của ''anh Long'' cũng đã đăng 1 story hoa cúc và 1 story với dòng chữ: ''Let’s keep loving each other forever'' - Hãy yêu nhau đến mãi mãi nhé.

Rạng sáng 20/12 (theo giờ Hàn Quốc), G-Dragon còn đăng tạo hình như thời Still Life với ẩn ý trở lại

Sau 2 động thái kể trên, tài khoản PMO cũng đã đăng tải hình ảnh chiếc chuông kèm nhạc nền Merry Go Round of Life (nhạc phim Howl’s Moving Castle) và story với dòng chữ ''Teach peace'' - Dạy cách sống hoà bình. Có thể thấy, G-Dragon đang tận hưởng khoảnh khắc được minh oan. Chưa hết, rạng sáng 20/12 (theo giờ Hàn Quốc), G-Dragon còn đăng tạo hình như thời Still Life với ẩn ý trở lại.

Người hâm mộ kì vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của thủ lĩnh BIGBANG

Tâm trạng về biến cố vừa qua cũng được anh hé lộ trong bài đăng reup nhạc cũ - outro album Kwon Jiyong: La divina commedia. G-Dragon khiến fan hoài niệm với những hình ảnh bùng nổ trên sân khấu. Lời hứa comeback cùng album mới vẫn dang dở, người hâm mộ càng kì vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của thủ lĩnh BIGBANG.