Full highlight Argentina 3-0 Algeria: Cả thế giới phát cuồng vì cú hat-trick của Messi, siêu sao xô đổ loạt kỉ lục World Cup

Messi khiến World Cup bùng nổ với hat-trick lịch sử, Argentina thắng dễ Algeria.

Đội tuyển Argentina đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại World Cup 2026 khi đánh bại Algeria với tỷ số 3-0 ở lượt trận mở màn bảng J. Và một lần nữa, tâm điểm của mọi sự chú ý lại là Lionel Messi.

Ở tuổi 38, siêu sao mang áo số 10 khiến cả thế giới phải ngả mũ khi tự mình ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Algeria, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại các kỳ World Cup.

Messi mở tỷ số cho Argentina ngay phút 17 sau pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp. Sang hiệp hai, thủ quân Albiceleste tiếp tục tận dụng cơ hội trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt ở phút 60 trước khi khép lại đêm diễn hoàn hảo bằng bàn thắng thứ ba ở phút 76.

Không chỉ giúp nhà đương kim vô địch thế giới giành trọn 3 điểm, cú hat-trick này còn đưa Messi đi vào lịch sử World Cup. Với 16 pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, anh đã cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Đây cũng là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của Messi - một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam. Đáng chú ý, màn trình diễn bùng nổ trước Algeria diễn ra đúng 20 năm sau khi anh ghi bàn thắng World Cup đầu tiên cho Argentina vào năm 2006.

Chiến thắng 3-0 giúp Argentina tạm thời chiếm lợi thế ở bảng J và gửi lời khẳng định mạnh mẽ tới các đối thủ trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Còn với Messi, anh tiếp tục chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số khi vẫn biết cách tạo ra những khoảnh khắc phi thường ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.