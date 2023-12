Full bộ ảnh Suzy trong ấn phẩm khai niên của ELLE, xứng đáng là nữ thần hanbok đỉnh nhất mọi thời đại

Nhắc đến nhan sắc khuynh đảo cõi mạng với hanbok, ắt nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Suzy. Năm 2015, tình đầu quốc dân từng khiến dân tình điên đảo với bộ ảnh diện Hanbok chụp cho tạp chí 1st Look, trong dịp quảng bá bộ phim The Sound Of A Flower và sau 8 năm, "lịch sử" đã được lặp lại. Xuất hiện trong ấn phẩm khai niên 2024 của tạp chí ELLE Korea, Suzy tiếp tục gây bão mạng diện rộng với 6 bộ hanbok truyền thống cùng vẻ đẹp mong manh như nữ thần.

Suzy xứng đáng là "nữ thần hanbok"!

Ngay từ lúc ELLE Korea mới công bố 6 phiên bản trang bìa, Suzy đã trở thành tâm điểm truyền thông, Rất nhiều lời khen dành cho visual, thần thái của "tình đầu quốc dân"

Được biết, những bộ hanbok Suzy diện lần này đến từ 6 công ty khác nhau, cùng phối hợp sản xuất với Tổ chức Thiết kế và Thủ công Hàn Quốc, trong khuôn khổ dự án Làn sóng Hanbok 2023. Đây cũng là lần đầu tiên tạp chí ELLE Korea để một ngôi sao hàng đầu diện hanbok xuất hiện lên trang bìa, điều này đã phần nào thể hiện được vị thế đặc biệt của Suzy trong làng giải trí Hàn Quốc

Bản thân Suzy cũng thấy mình và hanbok luôn được liên kết với nhau bằng sợi dây vô hình nào đó. Cô luôn tự tin, tự hào khi diện trang phục truyền thống của quốc gia, đồng thời hy vọng sự góp sức của mình có thể giúp hanbok được quả bá rộng rãi nhiều hơn nữa

Không thiếu các mỹ nhân Hàn diện hanbok nhưng để tạo ra hiệu ứng đặc biệt thì có lẽ hiếm ai vượt qua được Suzy

Bình luận của netizen:



- Giờ thì mình viết vì sao người ta chọn Suzy quảng bá hanbok rồ. Ngồi xem mấy chục tấm ảnh của các idol nữ mặc hanbok ai cũng xinh nhưng chỉ có mỗi Suzy là toả ra khí chất nhất.

- Đẹp rung rộng luôn.

- Suzy x hanbok đã trở lại rồi mọi người ơi.

- Vĩnh viễn là nữ thần!

- Mình không phải fan Suzy nhưng vẫn phải công nhận Suzy diện hanbok là sự kết hợp quá đỉnh, khí chất hơn cả khí chất.

- Cảm thấy từ "đẹp" cũng không đủ diễn tả nữa.